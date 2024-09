„Během čtvrtka dvanáctého září došlo z naší strany k prohlídce zhruba čtyřiceti rizikových míst na vodních tocích ve Vyškově i v jeho místních částech. Odstranili jsme nebo vyzvali správce či soukromé vlastníky pozemků k odstranění překážek na tocích a soustavně jsme monitorovali situaci,“ popisoval vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Připomněl, že v té době už pokračovalo řízené odpouštění opatovické nádrže. „Ta sice nemá tak silný protipovodňový účinek jako Vodní nádrže Vranov, Vír či Nové Mlýny, neboť má podstatně nižší retenční i zásobní objem, ale i tak dokáže v retenčním prostoru zadržet milion metrů krychlových vody,“ vysvětloval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Po deštivě vydatném pátku třináctého září, kdy napršelo ve Vyškově přes šedesát milimetrů, se situace zdramatizovala následující den v sobotu. Povodňová komise města Vyškova oznámila, že došlo k vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity na řece Haná. V odpoledních hodinách hladina atakovala třetí stupeň, tedy stav ohrožení. A přidal se velmi silný vítr.

„Zatímco voda až na pár výjimek zůstávala ve svých korytech, případně se rozlila řekněme v bezpečných zónách, mnohem větší problém představovaly opravdu silné poryvy větru. Z důvodu zvýšeného množství srážek došlo k nasycení půdy vodou, a tím pádem ke snížení stability kořenových systémů. Potvrdilo se riziko vyvrácení a pádu stromů, byly jich desítky,“ zdůraznil starosta Vyškova Karel Jurka.

Práce dobrovolných i profesionálních hasičů

Coby předseda Povodňové komise města Vyškova zakázal vstup do Smetanových sadů a zámecké zahrady. „Preventivně jsme uzavřeli všechny hřbitovy, hřiště Mateřského centra Radost, ředitelům a ředitelkám mateřských a základních škol jsme doporučili, aby na celý týden vynechali pobyt na školních zahradách. Z důvodu podmáčeného terénu zůstal uzavřený i DinoPark Vyškov. Obecně jsme varovali před pohybem ve všech lokalitách s výskytem vzrostlých stromů, kupříkladu i v okolí obou Kačenců,“ vyjmenoval starosta.

Spoustu práce měli profesionální i dobrovolní hasiči. Čerpali vodu ze sklepů a odstraňovali spadlé stromy. „Stovky protipovodňových pytlů jsme během soboty rozvezli do Opatovic, Hamilton i do ulic Závodí a Minátky. V případě likvidace spadlých stromů dostaly přednost ty, které bránily průtoku vody či tvořily překážku v dopravě,“ zmínil velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vyškova Jiří Surák.

Ve městě voda natekla do kotelny Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Opatovicích, zateklo také několika místy do Sokolského domu. Postupně pokračovala likvidace dalších spadlých stromů, začal i úklid komunikací.

„Určitě bych chtěl poděkovat všem příslušníkům integrovaného záchranného systému, včetně ostatních složek v podobě našich dobrovolných hasičů a městských strážníků, zaměstnancům radnice, vodohospodářům, dobrovolníkům i všem ostatním za pomoc při zvládnutí hrozby povodní ve Vyškově. Voda je živel, který lze těžko předpovídat, společně se nám podařilo odvrátit to nejhorší. Oproti smutným zprávám z jiných částí republiky to u nás dopadlo dobře,“ dodal vyškovský starosta Jurka.

Pomáhali také dobrovolníci

Se zatopenými sklepy nebo garážemi se však museli v neděli patnáctého září vypořádat někteří obyvatelé Brankovic. Čelili následkům silných dešťů, kvůli kterým v městysu došlo k rozlivu říčky Litavy a Litenčického potoka. Uklízení následků pokračovalo také následující týden, do pomoci se zapojili i dobrovolníci.

„V neděli došlo k tomu, že Litava nejdříve vystoupala nad dva metry a po překročení třetího povodňového stupně začali naši dobrovolní hasiči i hasiči ze spřátelených sborů rozvážet pytle s pískem. Měli je připravené po jednání povodňové komise už z předchozích dní díky avízu, že k takové situaci může dojít,“ popisoval Deníku starosta Brankovic Vladimír Procházka.

Situace v Brankovicích během neděle 15. září. | Video: Se souhlasem Jitky Crhonkové

Zmínil, že hladina Litavy v městysu postupně vystoupala v době kulminace až na dvě stě šedesát centimetrů. To má být o čtyřicet až padesát centimetrů více, než mívala říčka při maximálních stavech v minulých letech.

„Hasiči spolu s dobrovolníky bojovali o to, aby se voda udržela co nejdéle v korytě. Potom ale začala vybřežovat, protože to byla opravdu extrémní situace. Snažili se proto chránit nemovitosti a já myslím, že se jim to podařilo,“ komentoval starosta.

Splaškovou kanalizaci uhlídali

Vysvětlil, že do samotných rodinných domů se voda díky vysoké hladině Litavy dostala spíše přípojkami dešťové kanalizace a přes hydroizolace, než kvůli vybřežení potoka.

„Splaškovou kanalizaci jsme uhlídali, abychom zabránili nástupu odpadních vod do nemovitostí. Voda se však zvedla v kanalizačních dešťových řádech,“ zmínil Procházka.

Lidé se měli snažit bojovat s nástupem vody tím, že přípojky zacpávali, popřípadě někde i čerpali. Starosta pochválil hasiče a všechny dobrovolníky a případy čerpání zmínil hlavně v garážích a sklepech.

„My, Brankováci z ulice Boženy Němcové a ulice Zahradní, děkujeme za pomoc všem dobrovolným i profesionálním hasičům z okolních vesnic a Bučovic a poděkování patří i lidem, kteří jen tak chtěli pomoct a měli starost o nás všechny, kteří jsme byli vodě nejblíž,“ oceňovala pomoc v obtížné situaci třeba Petra Majerčáková.

V neděli patnáctého září až do večera přitom docházelo v Brankovicích k odčerpávání lagun zvláště tam, kde hrozilo další zatápění sklepů. Dobrovolní hasiči s tím pokračovali i následující den, zatímco v úterý sedmnáctého pomáhali s odklízením toho, co bylo naplaveno. Úklid v městysu pokračoval také dále během týdne.

Ve Slavkově u Brna se přitom v době extrémních dešťů Litava udržela v korytě. Zvláštní opatření byla ve městě přijata kvůli toku Prostředníček. Tamní povodňová komise rozhodla kvůli němu o stavbě mobilních povodňových stěn hned v několika ulicích. O preventivní opatření se postarali dobrovolní i profesionální hasiči. Mobilní hráze nakonec odinstalovali pracovníci technických služeb v úterý sedmnáctého září.