Nejzásadnější změnou proto bude rozšíření vodních ploch. „Týká se to i zeleně, především tím od sebe oddělíme kačeny a husy, které jsou doposud v jednom hejnu. Využijí zcela nová jezírka. Zlepšíme tak podmínky pro odchov jednotlivých druhů,“ přiblížila Nepeřená.

Pro návštěvníky to bude znamenat pouze dočasná omezení. Do zoo často vyráží třeba Milada Blažková a nešetří u ní chválou. „Máme to tu moc rádi. Pokaždé objevíme něco nového, je to velké tak akorát přesně na poobědový výlet,“ doporučovala Blažková.

Zájemci se ale po dokončení mohou těšit na delší a pestřejší zážitek. „Vyrazí na prodlouženou prohlídkovou trasu mezi jezírky. Bude to příjemná cesta mezi zelení a nad vodou. Zvláště děti jistě ocení i možnosti k osvěžení,“ uvažovala ředitelka.

Podobu pavilonu zpracovali ve své studii odborníci z brněnského studia MY3 architekti. Ve svém návrhu neřešili pouze podmínky zvířat a návštěvníků, ale také otázku filtrace vody. Navrhli ji prostřednictvím rozsáhlé kořenové čistírny.

NOVÝ PAVILON



Pro vodní drůbež.

Náklady na 7 milionů korun.

Stavba muže začít v září.

Přibudou i exotičtější druhy.

Na samotnou stavbu pavilonu naváže následně i zařízení dětského koutku. „Zahrnuje atrakce s pitnou vodou, aby ji děti mohli pumpovat, nalévat, přelévat nebo stříkat. Počítáme třeba s váhami, které se naklánějí a nechávají vodu téct dál. Novinky tady budou sice jednoduché, ale také zajímavé,“ zdůraznila ředitelka.

Na děti v zoo myslí dlouhodobě. Potvrdila to také Galina Fáberová, která na místo vyrazila se svými dvěma dětmi. „Užili se to, je tady mnoho hřišť, prolézaček nebo naučných tabulí. ZooPark nás překvapil svojí velikostí, množstvím zvířat a atrakcí,“ komentovala Fáberová.

Přepracovaný prostor ocení kromě hus a kačen také exotičtější druhy. „Chceme tady například černé labutě, ale také okrasné ptactvo, jako jsou například kačenky mandarinské. Co se týče nákladů, aktuálně jsme zhruba na sedmi milionech korun,“ dodala Dagmar Nepeřená, která s dokončením počítá ještě na letošní rok.

Zoo funguje jako příspěvková organizace města. „Její rozvoj proto dlouhodobě podporujeme,“ prohlásil vyškovský místostarosta Josef Kachlík, který tady dříve sám působil jako ředitel více než pětadvacet let.

ZooPark Vyškov je zaměřený především na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době provozovatelé chovají celkem 1197 zvířat ve 123 druzích nebo plemenech. Jeho historii píší už od roku 1965, k posledním významným novinkám patří loňské otevření nového výběhu pro psi dingo. Ti se do zoo po letech vraceli.