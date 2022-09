Provozovatelé lulečského originálního bistra Panelka uspořádali místní Oktoberfest už minulý rok, akci tady letos zopakují od dvaadvacátého do pětadvacátého září. Účastníci si z loňska vzpomínají na bavorské vlajky, německé kroje i tradiční bavorskou dechovku, která navozovala festivalovou atmosféru.

Panelka v Lulči jako Mnichov. Podívejte se jak chutnalo pivo na Oktoberfestu

Tentokrát tady najdou nejen slavkovské variace německých piv, ale i mnoho značek z mnichovských pivovarů jako Spaten, Augustiner, Paulaner nebo z nejstaršího pivovaru na světě Weihenstephan. „Kdo nemůže, nebo nechce jet do Mnichova, tak by mohl zavítat na Panelku, jelikož zde nabídnou Festbier ze Spatenu, který můžete třeba ihned porovnat se sváteční várkou z pivovaru Löwenbräuc,“ komentoval Vlček, který je také pivním degustátorem.

Pivaři mohou mimo region vyrazit také do Veverských Knínic nedaleko Brna. Najdou tam venkovské bistro Průjezd 32, kde malý Oktoberfest uspořádají dva víkendy po sobě od čtyřiadvacátého do pětadvacátého září a od prvního do druhého října. „Zde Vám Vladimír Kokolia a jeho tým nabídnou své variace tradičních bavorských jídel a nečekejte rozhodně žádnou nudu. Vladimír je unikátní streetfoodový kuchař a jeho koprovka, či vepřo-knedlo-zelo do ruky jsou již dávno hitem,“ doporučil Vlček.