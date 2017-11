Omítka kostela v Nížkovicích odpadávala. Oprava vyjde na 390 tisíc korun

Nížkovice - Opravu fasády kostela v těchto dnech dokončují v Nížkovicích. Některé jeho části byly ve velmi špatném stavu.

Nížkovice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Redakce

„Místy je až v havarijním stavu, někde už odpadávala omítka. Bylo proto potřeba fasádu opravit. Do konce listopadu by práce měly být dokončené,“ uvedl manažer stavebních investic slavkovského děkanství Pavel Galata. Celkově nížkovickou farnost rekonstrukce vyjde na tři sta devadesát tisíc korun. Na opravy přispěla také obec ze svého rozpočtu, a to částkou ve výši devadesát tisíc korun.



ADAM LUKŮVKA