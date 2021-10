Odpovídejte na stupnici nikdy – občas – velmi často. 1. Vsadil/a jste někdy více, než jste si mohl/a dovolit prohrát? 2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a požadovaného vzrušení? 3. Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět prohrané peníze? 4. Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám říkali, že máte s hraním problém, ať už to byla podle Vás pravda nebo ne? 5. Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké finanční problémy? 6. Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete, nebo nad tím, jaké má Vaše hraní následky? 7. Půjčil/a jste si peníze na hru nebo jste prodal/a nějaký majetek nebo použili peníze určené na jiné účely, abyste získal/a peníze na hru? Pokud jste odpověděl/a alespoň jednou velmi často nebo alespoň třikrát občas – bylo by dobré zamyslet se nad tím, jestli se Vám hráčský koníček nevymyká z kontroly.

Rozhodně přitom neplatí, že by rizika online hazardu byla menší. „Obojí může vést k rozvoji silné závislosti s řadou negativních dopadů na rodinný i pracovní život hráče. Měl by si proto říct o pomoc včas, nejlépe hned, jakmile si uvědomí, že s jeho hraním nebo sázením není něco v pořádku. Varovným signálem je pocit, že nad svým jednáním ztrácí kontrolu,“ doplnil odborník s tím, že vodítkem je také přiložený dotazník.

