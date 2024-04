Projekt za 461 milionů korun bez daně obsahuje sedmapadesát stavebních objektů. Počítá například s úpravou mimoúrovňové křižovatky, kde přibude připojovací pruh ve směru na Olomouc, firmy předělají připojovací pruh křižovatky se silnicí I/47, vznikne i nový most přes řeku Haná. „Nový připojovací pruh na Olomouc je na této křižovatce dobrá věc. Chybí tam citelně a za mě je to rizikové místo. Člověk si při nájezdu na dálnici kolikrát může ukroutit hlavu, než se vůbec zařadí do hustého provozu. I když je tam omezená rychlost, musí být řidiči hodně ostražití, aby se nestal malér,“ řekl Deníku v sobotu při zahájení prací Vladislav Zbořil, který žije v sousední obci Pustiměř.