Bučovický kostel Nanebevzetí panny Marie se pyšní historickým barokním skvostem. Tamní varhany, které postavil neznámý mistr v roce 1788, jsou však ve špatném stavu. Tamní farnost se benefičními koncerty a veřejnou sbírkou snaží získat peníze na jejich opravu.

Bučovická farnost shání peníze na opravu historických varhan. | Foto: ARCHIV BUVOVICKEVARHANY.CZ

Podle odhadů má stát přibližně 7,5 milionu korun. „Požádali jsme i o dotaci z evropských fondů. Jestli jsme byli úspěšní se dozvíme na přelomu listopadu a prosince. Pomáhá nám i veřejnost a firmy, které se zapojily do naší sbírky,“ uvedl farář Tomáš Fránek. Varhanní skříň je památkově chráněná. Na unikátním nástroji je dohledatelných několik stavebních vrstev z let 1788, 1897, 1908, 1935 a další přestavby z konce 20. století. „Zvukově nejkvalitnější a nejvíce dochovaná je část z roku 1897, ze které máme k dispozici přibližně osmdesát procent píšťalového fondu. Je tedy možné zrestaurovat je do této romantické varhanní dispozice s tím, že chybějící díly by byly vyrobeny jako restaurátorské kopie dle dochovaných nástrojů,“ upřesnil Fránek.