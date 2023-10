Mostek na Sokolovské ulici v Bučovicích opravují krajští silničáři. „Stavební práce pokračují po polovinách vozovky za omezeného provozu. Řídí ho světelné signalizační zařízení,“ upozornil Richard Pokorný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Mostek na Sokolovské ulici v Bučovicích opravují krajští silničáři. | Foto: Město Bučovice

Připomněl, že původní most tvořily ocelové obetonované nosníky a spřažené desky. Stavbu dělníci vybudovali už v roce 1905. „Na základě hlavní prohlídky skončil most zařazený do stupně VI., což znamená, že stav spodní stavby byl velmi špatný. Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávající nosné konstrukce, částečného odbourání spodní stavby a vložením betonové roury, která nahradí dřívější mostní konstrukci, mezi původní opěry,“ vysvětlil Pokorný.

Záchranáři v Bučovicích mají novou základnu i s klimatizací. Podívejte se

S pracemi na rekonstrukci počítá až do poloviny listopadu tohoto roku. Náklady podle krajských silničářů přesahují tři miliony korun.