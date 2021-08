„Stavbou řešíme velmi špatný stavební stav stávajícího mostního objektu. Na konstrukci mostu se navíc objevily poruchy v podobě promáčené nosné konstrukce, podélných trhlin na podhledu nosníků a trhlin ve vozovce. V souvislosti s tím bylo na mostě snížena zatížitelnost,“ upozornil za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje Richard Pokorný.

Jedná se o vyvrcholení náročných příprav. „Oprava je navržená tak, že respektuje stávající koryto toku Haná. Stávající lávka pro pěší bude odstraněna a chodník z lávky bude přesunut na římsu mostu. Součástí rekonstrukce jsou také přeložky sítí,“ doplnil Pokorný.

S dokončením počítají silničáři v polovině prosince letošního roku, zatímco opravy I/47 skončí už v říjnu. „Nyní se věnujeme přípravným pracím, které budou nutné ke spuštění objízdné trasy. Týká se to zřízení dočasné provizorní lávky pro chodce a instalace přesunutých autobusových zastávek.

Celkové náklady dosáhnou na necelých devět milionů korun. Most místní intenzivně využívají, na omezení si ale musí zvyknout. „S objížďkou se tam počítá až do prosince. Pro řidiče to může být problém na rozdíl od souběžných pracích na průtahu,“ uvažovala na dotaz Deníku například Oľga Petrová Novotná.

Objízdná trasa podle zástupců města řidiče povede ze směru silnice I/47 od Hoštic-Heroltic po silnici II/4285 přes Rybníček do Medlovic a odtud po III/4284 na II/428. Objízdná trasa bude obousměrná. Rozhodnuto je také o změnách v autobusové dopravě.

„Linky 753 a 754 jsou obousměrně v úseku Ivanovice na Hané, aut.st. a Ivanovice na Hané, u Škrku vedeny odklonem ulicí Rostislavovou, na odklonové trase obslouží zastávku Žižkova v přesunuté poloze na ulici Havlíčkové,“ informovali zástupci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.