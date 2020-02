Chtějí oživit zámeckou zahradu. Opraví nevyužívaný dům, vzniknout může i kavárna

/FOTO/ Prázdný a dlouhodobě nevyužívaný je dům ve Hřbitovní ulici u zámecké zahrady ve Vyškově. Lidem se to nelíbí. „Podle mě je toho domu opravdu škoda. Určitě by bylo skvělé, kdyby našli nějaké možnosti, jak ho dát do pořádku, a znovu tak tu starou budovu oživili,“ komentovala to Petra Holoubková. Představitelé města proto usilují o rekonstrukci domu.

Dům na hřbitovní ulici je dlouhodobě nevyužívaný. Město nechá vypracovat studii, která rozhodne o jeho budoucnosti. | Foto: Deník / Jakub Dostál

Projekt je zatím stále ve fázi přípravy studie. Návrhů, jak by dům šlo využít, už padlo více. „Jeden z nich zahrnuje možnost občerstvení s malým posezením a výhledem do zahrady, aby si návštěvníci mohli dát třeba kávu nebo nějaký zákusek,“ prozradil mluvčí Vyškova Michal Kočí. Vítr lámal stromy, domácnosti byly bez elektřiny. Vichřice přijde i ve středu Přečíst článek › Podle místostarosty Josefa Kachlíka by se plány měly týkat i využití sklepních prostor a druhého nadzemního podlaží domku. „Je tam velký potenciál, dokumentaci k tomu budeme mít v blízké době. Naším cílem bude navrácení kulturního a společenského života do zámecké zahrady,“ sdělil Kachlík. Kulturní památka tak může sloužit jako zázemí při pořádání kulturních akcí právě v blízké zámecké zahradě. „Uplynulé roky jejich počet spíše klesal a i dnes je tu organizují pouze nárazově,“ připustil místostarosta Vyškova Roman Celý. Studie napoví, jaké využítí domu bude nejvhodnější a kolik bude stát. Představitelé města počítají s velkými úpravami. „Bude nutné vybudovat veřejné záchody, zázemí pro účinkující, šatny mužů a žen se sociálním zázemím, stejně jako bezbariérový přístup pro tělesně postižené,“ potvrdil Celý. Vyškov: Ztráty parkovacích míst se nebojí. Využijí přístavbu k Besednímu domu Přečíst článek › Takové zásahy si vyžadují důkladnou přípravu. „Město momentálně chystá podklady pro přípravu investičního záměru, kdy dojde ke změně architektonického řešení vnitřní části domku,“ dodal Kočí. Zámeckou zahradu vybudovali už v patnáctém století. Dominují jí především lodžie z roku 1673.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu