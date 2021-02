"Aktuálně tam dokončujeme nový liturgický prostor mimo jiné včetně oltáře, což je zajímavá akce i z výtvarného hlediska," popisoval kněz Jan Hanák. Kněz a dokumentarista Jan Hanák působí také v okolních obcích.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkI tam se věnují obnově církevních staveb. "V Bohdalicích usilujeme o dotace na generální opravu střechy věže, což se šplhá tak do dvou milionů. Bez dotací se však nehneme. Pokud jde o Lysovice, tam zase opravujeme celkem mohutně brigádnicky a je to opravdu dobrý komunitní zážitek," dodal kněz.

