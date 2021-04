/HARMONOGRAM PRACÍ/ Dlouhodobá omezení přinesou opravy vytíženého průtahu Slavkova u Brna. Práce spolknou desítky milionů korun. Začnou počátkem týdne.

Místo pro budoucí kruhovou křižovatku. | Foto: Slavkov u Brna

Výstavba kruhového objezdu omezí vjezd do centra Slavkova u Brna. Dělníci se do očekávaných prací na průtahu městem pustí od pondělí. „Řidiče mířící z Brna po dálnici D1 na Uherské Hradiště to díky obchvatu města příliš neovlivní. Do centra však bude vjezd velmi omezený. Neprojedou tam kvůli stavbě kruhové křižovatky,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.