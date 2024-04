V havarijním stavu se nachází některé silnice druhých a třetích tříd a mosty v Jihomoravském kraji. Na jejich opravy jdou každoročně miliardové částky. V letošním roce to má být zhruba dvě a půl miliardy korun. „Ještě nikdy do silnic taková vysoká částka nešla. Počítáme s tím, že ji ještě o něco navýšíme. Máme dluh z minulých let. Nedá se to opravit z roku na rok. Je to nekonečný proces," řekl hejtman Jan Grolich na čtvrtečním Setkání s hejtmanem, které pořádal Deník.

Podle ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Romana Hanáka jsou silničáři oproti roku 2021 nyní na dvojnásobném počtu staveb. „Věřím, že se to v budoucnu projeví. Je potřeba si také říci, že doprava kolem Brna je enormní. Když se podíváte, jak to dneska vypadá kolem krajského města, nedovedu si představit, že bychom do toho nyní napasovali další stavby. To už by potom neprojel nikdo," míní Hanák.

Podle Hanáka je Správa a údržba silnic už také na hranici lidské kapacity z hlediska přípravy silničních staveb.

Špatný stav silnic druhých a třetích tříd je především na severu jižní Moravy. „Nejhorší stav silnic je na Blanensku, severu Vyškovska a také prstenec okolo Brna. Tamní silnice historicky nebyly stavěné na takovou zátěž," podotkl Hanák.

Za jednu z klíčových dopravních staveb nadcházejících měsíců označil Grolich obchvat Blučiny. „Asi se nám ji nepodaří zahájit letos, ale je to stěžejní stavba. Investičně největší za hodně dlouhou dobu. I věcně. Jedná se o propojku dvou dálnic. S dostavbou jaderné elektrárny Dukovany její význam ještě vzroste. Začneme s největší pravděpodobností na začátku příštího roku," zmínil Grolich. Předpokládané náklady jsou jedna miliarda korun.

Jihomoravan Zdeněk Ženatý se hejtmana Grolicha zeptal, jak dlouho ještě bude pokračovat oprava silnice v úseku mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem. Už pětatřicet let to je podle něj stylem místo děr hrboly. „Jihomoravský kraj přišel o osmdesát milionů korun z evroských peněz, protože jsme se nedokázali dostat ke stavebnímu povolení. Do silnice je prorostlý kořenový systém, oprava není jednoduchá. Abychom opravili alespon nějaké části, stáhneme žádost o stavební povolení a budeme silnici postupně opravovat. Zůstane jen stromová alej, kterou nesmíme vykácet a bez toho se v tom úseku nepohneme," konstatoval Hanák.

Problém tudíž podle Grolicha zůstane. „Bez kácení to nejde. Nyní už jsou nové normy a silnici musíme rozšířit. Jsme v patové situaci. Pokud stromy nepokácíme, nejsme schopni silnici efektivně opravit," má jasno Grolich.

Starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová potvrdila, že se jedná o jednu z nejhorších tamních silnic. „Neodpovídá tomu, že je to silnice druhé třídy. Neinvestovalo se do ní mnoho desítek let. Snažili jsme se opravu dotáhnout, ale bohužel do řízení se nám nabouraly spolky a oprava je zmařena. Lidé už nám tam vůbec nejezdí, ale raději to objíždějí jinudy," uvedla.