„Ta budou znamenat kompletní uzavírku ulice ve dvou etapách na dobu pěti měsíců. V tuto chvíli je připravena dokumentace pro spuštění tendru. Zatím ale nechceme předjímat definitivní termín začátku prací, který odhadujeme na duben nebo květen,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí města Veronika Slámová.

Většinu svých aktivit stavaři koncentrují na období letních prázdnin. „Bohužel ve stejný čas zahájí také práce i na opravě průtahu městem. V dalším měsíci poskytneme zájemcům podrobné informace o uzavírkách a objízdných trasách,“ potvrdila mluvčí.

Jedná se o největší investiční akce v letošním roce ve Slavkově, které dopravu ve městě jako celku výrazně omezí. „Pro minimalizaci dopadů je potřebná velmi úzká součinnost při přípravě a realizaci staveb mezi městem a Jihomoravským krajem. Právě ten je totiž investorem rekonstrukce průtahu. Jsem však přesvědčen, že je možné naplánování stavebních prací při minimálních dopadech na dopravu i dopravní obslužnost,“ uvedl opoziční zastupitel Ivan Charvát.

Plán stavebních prací musí podle něj počítat s rozdělením procesu na dílčí úseky. „Díky tomu pak při stavbě nedochází k přetížení dopravy v navazujících ulicích. S plánovanou změnou dopravy je také potřeba vždy s předstihem seznámit místní obyvatele,“ pokračoval Charvát.

Práce v Malinovského ulici zahájí dělníci na jaře. O konkrétním termínu ještě město nerozhodlo.



Rekonstrukce ulici uzavře zhruba na pět měsíců.



Místní využijí nová místa pro parkování, přecházení nebo nové osvětlení.



V ulici se navíc nacházejí obě základní školy, kde přes den děti hromadně přechází. Využijí i přechod s ostrůvkem.

Průjezd městem se řidičům výrazně zkomplikuje. V uplynulém období pro ně omezení ve městě platila hlavně kvůli pracím na nové prodejně Lidl v areálu bývalého cukrovaru. „Chvíli máme radost, že se jezdí normálně a zase to skončí,“ reagovala na ohlášená omezení třeba Magda Müllerová.

Už nyní je jisté, že kompletní uzavírka čeká po dobu výstavby ulici Slovákovu v úseku od Nerudovy ulice. „Dále se to týká ulic Československé armády, Boženy Němcové a Lidické. Uzavření platí i pro zásobování. Projedou pouze autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, svozové vozy, a integrovaný záchranný systém,“ pokračovala Slámová.

Situaci značně ovlivní vývoj pandemie. Počty řidičů směřujících do města narostou po případném uvolňování omezení zvláště v letních měsících. „Tehdy se obvykle do Slavkova sjíždějí návštěvníci na zámecké akce nebo na koupaliště. Nutností pak bude koordinace jejich příjezdu a dopravy právě i s ohledem na omezení kvůli stavbě. To se nám ale v minulosti při pořádání některých akcí, bohužel příliš nedařilo,“ dodal Charvát.

Podobná omezení čekají Slavkov i následující rok. „Souvisí s budoucími úpravami úseků Špitálská, Kollárova a Bučovická. Výhodou Slavkova v takovéto situaci využijí řidiči obchvat na silnici I/50, ze kterého se dostanou jak na do jižní části města, tak i do severní a východní,“ dodala mluvčí Slavkova.

Pro projíždějící řidiče bude také platit doporučení, podle kterého nesjedou do Slavkova z exitu Rousínov, ale místo toho u obce Holubice. O dalších podrobnostech redakce Vyškovského deníku včas podá potřebné informace.