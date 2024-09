POŽADAVKY: vzdělání nerozhoduje, manuální zručnost, dobrý zrak (brýle nejsou překážkou), spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, týmová práce, schopnost pracovat vestoje POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou, práce ve dvou/třísměnném provozu, vhodné i pro absolventy, montáž plastových výrobků, ukládání do beden a manipulace s bednami, kontrola kvality ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: možnost práce o víkendech, 13. mzda, flexipassy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, 50% příplatek za přesčas, 50% příplatek za víkend, měsíční odměny do 3.500,- Kč, v případě zájmu možnost zprostředkování ubytování KONTAKT: Chromá Sylvie, tel.: 702 213 182, 7-14 hod, e-mail: sylvie.chroma@fischer-automotive.cz, možnost osobní schůzky každé úterý a čtvrtek 10-12 hod

Operátor/Operátorka ruční montáž POŽADAVKY: vzdělání nerozhoduje, manuální zručnost, dobrý zrak (brýle nejsou překážkou), spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, týmová práce, schopnost pracovat vestoje POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou, práce ve dvou/třísměnném provozu, vhodné i pro absolventy, montáž plastových výrobků, ukládání do beden a manipulace s bednami, kontrola kvality ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: možnost práce o víkendech, 13. mzda, flexipassy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, 50% příplatek za přesčas, 50% příplatek za víkend, měsíční odměny do 3.500,- Kč, v případě zájmu možnost zprostředkování ubytování KONTAKT: Chromá Sylvie, tel.: 702 213 182, 7-14 hod, e-mail: sylvie.chroma@fischer-automotive.cz, možnost osobní schůzky každé úterý a čtvrtek 10-12 hod 21 000 Kč

Volby 2024

Vše co potřebujete vědět o krajských a senátních volbách 2024. Kdo kandiduje do kraje a jací jsou kandidáti do Senátu? Kompletní přehled výsledků krajských voleb, i to, jak dopadly volby v jednotlivých krajích.