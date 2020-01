Jejich závody se započítávaly i do Moravsko-slovenského chodeckého poháru. Hned v prvním závodě dne, chůzi na tisíc metrů nejmladších žáků, zvítězil Metoděj Krais. Přes lehčí zdravotní problémy zaznamenal solidní čas 6:02 minuty a do poháru připsal si připsal plný zisk padesáti bodů. V chlapecké přípravce Kraise napodobil benjamínek výpravy Matěj Halas a mezi přípravkou děvčat Anežka Halasová.

Velký souboj o první místo probíhal kategorii nejmladších žákyň. Nakonec jej vyhrála Kristýna Dorazilová, když za sebou nechala konkurentky ze slovenského oddílu AK Borský Svätý Júr.

V hlavním závodě na tři tisíce metrů nastoupili žáci Orla Čeněk Topor a Kryštof Pevný (oba ročník 2007). V mužské kategorii obsadili druhé a třetí místo. Pro Moravsko-slovenský chodecký pohár to znamenalo v jejich kategorii první a druhé místo. Oba došli v nových osobních rekordech.



Početné zastoupení měli veteránky Orla. Nejlépe si vedla celkově třetí Ivana Vranková. Pro pohárové hodnocení obsadily Vyškovanky první čtyři místa v pořadí Ivana Vranková, Anna Málková, Šárka Kraisová a Daniela Pevná.

Výsledky závodníků Orla Vyškov v chůzi

Přípravka chlapci: 1. Matěj Halas 7:57.81 (OR). Přípravka dívky: 1. Anežka Halasová 6:57.57. Nejmladší žáci: 1. Metoděj Krais 6:02.61. Nejmladší žákyně: 1. Kristýna Dorazilová 7:33,82. Mladší žáci: 1. Čeněk Topor 18:26.00 (OR), 2. Kryštof Pevný 18:26.30 (OR). Veteránky: 1. Ivana Vranková 16:59.83, 2. Anna Málková 17:55.17, 3. Šárka Kraisová 18:15.80, 4. Daniela Pevná 19:46.65 (OR).