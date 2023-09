Soutěží s třásněmi i s hůlkou. Ještě si k tomu navíc přidala sólo se dvěma hůlkami. Nikča je naprostý talent , ale nespadlo jí to do klína. Trénuje každý den. Nyní ukončila juniorskou kategorii, zatímco příští rok nastoupí do soutěží mezi seniory.

Sólovým disciplínám se věnuje i vaše svěřenkyně Nikola Grünwaldová, která se nově pyšní rovnou třemi tituly mistryně světa. Na co se specializuje?

Tréninky máme dvakrát až třikrát týdně. Většinou trvají dvě hodiny, ale ti, co mají i sólové disciplíny, se připravují ještě zvlášť.

Míváte také soustředění?

Připravujeme je o letních prázdninách. Scházíme se na příměstském a na pobytovém táboře, s děvčaty trávíme sami celý týden. Míváme také víkendová soustředění, ke složení sestav a před každou soutěží.

Organizujete nábory pro nováčky?

Zrovna jsme měli v pátek kvůli náboru první informační schůzku. Stále je možné se k nám přidat, pokud má někdo zájem, ale od tohoto týdne už začínáme. V pondělí jsme měli první trénink.

Jsou nějaké předpoklady, které musí dívka splnit, pokud usiluje o zapojení do mažoretkového sportu? Jak to u vás funguje?

Na žádných předpokladech nestavíme, u nás má šanci opravdu každý, kdo si chce tento sport vyzkoušet. Na tři týdny je možná zkouška zcela zdarma, kdy si děvčata půjčí načiní a zjistí na vlastní kůži, co to všechno vlastně obnáší. Pak se podle toho rozhodují, jestli chtějí pokračovat.

V jakém věku je ideální začátek?

Máme přípravky, ve kterých jsou už malé děti od tří let. Myslím si ale, že ideálně věk od šesti do sedmi let stačí. Začít se ale může opravdu v každém věku, neboť letos se vracíme ke kategorii rodičovský tým, ve kterém soutěží rodiče našich mažoretek, ale samozřejmě se mohou připojit i rodiče, kteří děti v klubu nemají.

Kde jste našli prostory na přípravu?

Získali jsme je na Základní škole Tyršova ve Vyškově. Pod touto školou klub vedeme, také pod ní soutěžíme a reprezentujeme ji.

Třiadvacátého září jste oslavovali deset let vašeho klubu. Jak obtížné byly začátky?

Nikdy jsem vlastně tak vysoké cíle neměla. Vždycky říkám, že jsem se k tomu dostala, jako slepý k houslím. Původně jsem neměla na vedení vlastního klubu ani pomyšlení. Začátky byly tedy docela náročné, protože jsem neměla s trénováním žádné zkušenosti. Absolvovala jsem však semináře a různé tréninkové přípravy, postupně jsem se pak vypracovala na současnou úroveň.

Jsou nějaké nejbližší výzvy, na které se s mažoretkami připravujete?

Momentálně zahajujeme novou sezonu a chceme v ní samozřejmě překonat to, čeho jsme letos dosáhli. Na mistrovství v Chorvatsku jsme potkali tým z Jihoafrické republiky a natolik jsme se mu zalíbili, že nám nabídl možnost návštěvy přímo v jejich zemi. Líbí se jim náš taneční styl a rádi by se od nás něco nového přiučili.

Kdy tam plánujete vyrazit?

Vidíme to spíš až v příštím roce. Bude to pro nás pochopitelně nákladné, takže potřebujeme nějaké sponzory. Takovou možnost však rádi využijeme, jihoafrické týmy mají totiž jinou kulturu a taneční styl. Navíc cvičí s jiným náčiním, takže věřím, že to případně bude přínosné i pro nás.

Čerpá mažoretkový sport z tance i gymnastiky? Jak tyto prvky spojuje?

Říkávám, že to je kombinace všeho včetně akrobacie, gymnastiky a různých stylů tance. Do tohoto spojení zasahuje třeba i balet, základem celé sestavy je ale právě tanec. Pokud jde o jeho obohacení o další prvky, pravidla meze mažoretkám nekladou.

I když jsou mažoretky pro mnohé zaškatulkované jako dívčí záležitost, do jejich sportu se zapojují i chlapci. Máte mezi nimi také nějaké zájemce?

Od loňského roku u nás máme jednoho devítiletého kluka. I holky mu můžou závidět, dře na sobě každý den. Naučil se mnoho gymnastických a akrobatických prvků včetně přemetu. Je to celé o tréninku. Třeba i Nikola Grünwaldová na začátku končila mezi posledními a časem se vypracovala.

Jak hodnotíte přínos sportu pro vaše dívky?

Oceňuji na nich, že místo toho, aby lítaly po venku nebo byly na telefonech, jdou do tělocvičny a usilují o zlepšení. Mají své sny a cíle, kterých se držely a letos jich skutečně dosáhly. Jsem na ně hrozně pyšná. Věnují tomu bezpočet hodin a chodí i na tréninky navíc, což dnes rozhodně není běžné hlavně u starších dětí. Holky ale makají, jedou a nepřestávají.

Zdroj: se souhlasem Andrey Kubesové

Odkud z regionu se k vám nejčastěji hlásí?

Zatím je máme pouze z Vyškova a okolních obcí.

Jak funguje příprava jednotlivých choreografií? Hledáte vhodná témata?

Nejdříve připravím téma, vyberu hudbu a pak namýšlím choreografii. Třeba letos jsme měli mezi juniorkami téma populárního seriálu Hra na oliheň, ze kterého jsme použili hudbu. Do choreografií jsme zakomponovali různé prvky, které poznají diváci tohoto seriálu.