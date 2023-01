Rostislav KoštialZdroj: Deník/VLP Externista

Rostislav Koštial, 62 let, senátor

Myslel jsem si, že to bude těsnější. O to větší radost mám z toho, jak to dopadlo. Nepotvrdily se obavy, že Andrej Babiš lidi odradí od voleb štvavou, z mého pohledu velmi nechutnou, zastrašovací kampaní, a že ti lidé nepřijdou k volbám, o což mu pravděpodobně šlo. Zmobilizoval i ty nerozhodnuté voliče, kteří přišli a hodili to dneska už panu prezidentovi, od kterého očekávají slušnost a racionalitu. Po mnoha letech šíleného chaosu, který mezi lid vkládá Andrej Babiš, to bude dobré zklidnění politiky, které si přejeme. Ve druhém kole jsem volil Petra Pavla, v prvním jsem volil Pavla Fischera. To ale vůbec neznamená, že nemám radost z vítězství generála Pavla.