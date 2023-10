Brány hřbitovů se ve městech jihu Moravy otevírají v různých časech a na rozdílně dlouhou dobu. Najděte si v přehledu místo, kam chodíte vzpomínat na zesnulé. Zaměřili jsme se především na Brno a okresní města.

Takto vypadaly Dušičky v uplynulých letech na ústředním hřbitově v Brně. | Foto: Deník/Attila Racek

BRNO

Ústřední hřbitov bude přístupný od pětadvacátého října do druhého listopadu od sedmi ráno do sedmi večer stejně jako pohřebiště v Líšni. Ve hřbitovech v dalších městských částech se návštěvní doba protahuje až na jednadvacátou hodinu, v Tuřanech dokonce až do pátého listopadu.

Ústřední hřbitov Brno, Vídeňská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do devatenácti hodin.

Hřbitov Brno-Židenice, Balbínova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do devatenácti hodin.

Hřbitov Slatina, Matlachova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Líšeň, Šimáčkova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Soběšice, Mokrohorská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Jehnice, Meziboří ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Královo Pole, Myslínova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Komín, Řezáčova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Žebětín, Dlážděná ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 3. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Hřbitov Tuřany, Dvorecká ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 25. října do 5. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

VYŠKOVSKO

Hřbitov ve Vyškově získá na Dušičky mimořádně otevírací dobu od sedmi až do jednadvaceti hodin. Od třicátého října do prvního listopadu bude pohřebiště přístupné navíc do osmi večer oproti obvyklým devatenácti. V Dědicích bude hřbitov otevřený následující dny do sedmi večer. „V Rychtářově zůstává návštěvní doba beze změny,“ upozornila na situaci v další vyškovské místní části Ivana Pokorná za Správu pohřebišť. Až do osmého listopadu pak prodlužuje v regionu návštěvní dobu třeba hřbitov ve Slavkově u Brna.

V plánu je ve Vyškově druhého listopadu mše za zemřelé a následný průvod na hřbitov od půl šesté odpoledne. Stejně tak bude od sedmnácti hodin v Rychtářově. V Dědicích bude pak pátého listopadu v patnáct hodin pobožnost za zemřelé.

Hřbitov Vyškov, Hřbitovní ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 30. října do 1. listopadu otevřené od sedmi do devatenácti hodin, 2. listopadu pak od sedmi do jednadvaceti hodin. Jinak platí otevírací doba od 7 do 18.

Hřbitov Dědice, Dědická ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 30. října do 2. listopadu otevřené od sedmi do devatenácti hodin. Jinak platí otevírací doba od 7 do 18.

Hřbitov Rychtářov

Veřejné pohřebiště bude mít běžnou otevírací dobu, od 7 do 18 hodin.

Hřbitov Slavkov u Brna, Bocianova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 28. října do 8. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

ZNOJMO

Pro centrální hřbitov a hřbitov Louka platí ve Znojmě od dvacátého října až do šestého listopadu rozšířená návštěvní doba od sedmi hodin ráno do osmi večer. Ostatní hřbitovy spadající pod město pracovníci nezamykají a jsou tak volně přístupné.

Centrální hřbitov Znojmo, Průmyslová ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 20. října do 6. listopadu otevřené od sedmi do dvaceti hodin.

Hřbitov Louka, městská část Louka

Veřejné pohřebiště bude v období od 20. října do 6. listopadu otevřené od sedmi do dvaceti hodin.

Hřbitovy: Přímětice, Mramotice, Hradiště, Derflice, Načeratice, Konice a Popice

Veřejná pohřebiště se nezamykají, jsou volně přístupná

HODONÍNSKO

V Hodoníně je hlavní městský hřbitov běžně otevřený během října od sedmi do devatenácti hodin, zatímco se čas v listopadu zkracuje až na sedmnáct hodin. Na Dušičky však zůstane mimořádně otevřený do dvaadvacáté hodiny večer.

Městský hřbitov Hodonín, Purkyňova ulice

Veřejné pohřebiště je během října přístupné od sedmi do devatenácti hodin, v listopadu pouze do sedmnácti hodin, ale na Dušičky 2. listopadu mimořádně až do dvaadvaceti hodin.

Hřbitov Kyjov, Nětčická ulice

Veřejné pohřebiště je od pětadvacátého října do pátého listopadu přístupné od sedmi do dvaceti hodin

Hřbitov Veselí nad Moravou, Kollárova ulice

Veřejné pohřebiště je vříjnu přístupné od šesti do jednadvaceti hodin, zatímco v listopadu od sedmi do devatenácti.

BŘECLAV

Od sedmi do devatenácti hodin jsou nadcházející dny přístupně hřbitovy v Břeclavi. Na den Památky zesnulých se doba prodlužuje do devíti večer.

Městský hřbitov Břeclav, Lanžhotská ulice

Veřejné pohřebiště bude nadcházející dny otevřené od sedmi do devatenácti hodin, 2. listopadu od šesti do jednadvaceti.

Městský hřbitov Stará Břeclav, Hřbitovní ulice

Veřejné pohřebiště bude nadcházející dny otevřené od sedmi do devatenácti hodin, 2. listopadu od šesti do jednadvaceti.

Městský hřbitov Poštorná, Hájová ulice

Veřejné pohřebiště bude nadcházející dny otevřené od sedmi do devatenácti hodin, 2. listopadu od šesti do jednadvaceti.

BLANENSKO

Také v Blansku je doba pro návštěvníky oproti běžným časům prodloužená, i když ne tak výrazně jako v dalších městech na jihu Moravy.

Hřbitov Blansko, Dvorská ulice

Veřejné pohřebiště je od dvacátého října do pátého listopadu otevřené od sedmi ráno do devatenácti hodin hodin.