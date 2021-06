Teprve v sobotu tak mají návštěvníci první příležitost k osvěžení, aby posoudili výsledky na vlastní kůži. Většina je nadšená. "Těšil jsem se už dlouho. Bazén vypadá skvěle, krásně jsem si v něm zaplaval. V tomhle počasí si nemůžu přát víc, určitě zajdu častěji," směje se jeden z návštěvníků, který dorazil i s rodinou.

Sobota je ve Vyškově skutečně teplá. Budoucí provoz areálu podle zástupců akvaparku samozřejmě závisí na přízni počasí. K dispozici jsou masážní lavice, trysky, vodní chrliče, velká skluzavka a spoustu dalších atrakcí. Mnohé cílí především na děti, které je skutečně možné na místě zastihnout i s jejich rodiči.

V bazénu jsou ale zachované dráhy pro kondiční plavání i klasické plavecké dráhy. "Stoprocentně oceňujeme, že se na plavce, a to i na ty kondiční, ve Vyškově při rekonstrukci bazénu nezapomnělo a neskončil jen s atrakcemi. Již jen proto, aby měl plavecký oddíl a to nejen ten vyškovský, možnost pořádat ve Vyškově letní soustředění nebo například plavecký kemp," oceňuje za Klub plaveckých spolků Vyškov Marek Fialka.

Omezení se nevztahují na děti

I nadále zůstávají uzavřené vnitřní prostory včetně krytého bazénu. To se ale brzo změní. "Pracujeme na jejich přípravě k otevření. Předpokládáme ho v průběhu příštího týdne," potvrzuje ředitel správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík, podle kterého se tak akvapark po nucené přestávce postupně vrací do provozu.

Stále přitom platí nezbytná omezení v podobě nutnosti potvrzení o očkování proti covidu, negativních testů nebo prodělání nemoci ve stanovené době. Vstupné je určeno podle délky pobytu, doby během dne a věku včetně slev. Podrobnosti zájemci najdou na webu akvaparku.

Letní plavecký areál je v provozu od června až do září. Zatímco ve všední dny tam uvítají návštěvníky od desíti hodin dopoledne do sedmi v podvečer, o víkendu od devíti až do osmi. Podmínky vstupu provozovatelé upraví podle aktuálně platných opatření.