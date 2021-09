Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Revitalizaci Palackého náměstí připravuje město už roky. Zahrnuje výměnu různých zastaralých prvků, vysazování mladých stromů. Autoři návrhu řešení pracují také s uvolněním místa po třech zbořených domech před místní budovou pošty. Obyvatelé Ivanovic se s plány v uplynulém období už seznamovali na veřejné prezentaci.

„V plánu jsou ale i další investice. Týkají se například rekonstrukcí chodníků. Komplikací tam pro nás ale jsou sloupy elektrického vedení, spolupracujeme kvůli tomu s energetickou společností E.ON. Jsme s nimi domluvení, že vedení schovají do dlažby,“ vysvětloval Drobílek.

Dramatické zdražení materiálu komplikuje projekty i jinde na jihu Moravy. „Souvisí to s pandemií, ale je to souhra více okolností. Ceny některých materiálů narostly v násobcích. Jedná se ale pouze o přechodnou záležitost. S oživením ekonomiky po pandemii náklady rychle narostly,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.