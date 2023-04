/FOTO, VIDEO/ Patnácté výročí založení letos slaví Papouščí zoo Bošovice, do jediné zoologické zahrady svého druhu v Evropě míří lidé už třináctou sezonu. V sobotu na den ptactva připravili provozovatelé bohatý program, návštěvníci s ptačím jménem budou mít vstup zdarma.

Přemysl Spěvák vyrazil na reportáž do bošovické zoo před dvěma lety. Zoologická zahrada se tehdy potýkala s dopady proticovidových omezení. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

Mohou se těšit také na vernisáž obrazů od dinosaurů k ptákům. „Dinosauři jsou prapředci papoušků. Výstavu zahájí malíř obrazů paleoartu Arnošt Hanák a dále Václav Fiala, který je předsedou odborné společnosti Fauna - Flóra při svazu českých filatelistů. Poprvé bude vystaven obraz prapapouška třetihorního, který létal v česku před osmi miliony lety v oblasti dnešní ústeckomohelné pánve. Jedná se o první umělou rekonstrukci u nás,“ sdělil jeden ze zakladatelů bošovické zoo Vlastimil Škrhák.

Pro sběratele bude od desíti do sedmnácti hodin k dispozici poštovní razítko k výročí založení zoo a příležitostní poštovní přepážka. V odpoledních hodinách se zájemci zúčastní přednášky Opeření a inteligentní dinosauři. Na den ptactva také spoluzakladatelka zoo Hana Škrháková Pádková, vědecký pracovník Univerzity Karlovy a zoolog Roman Figura, spisovatel a odborník na pravěký život Vladimír Socha nebo starosta Bošovic František Novotný.

Na sobotu chystá bošovická zoo mimořádný program. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem Papouščí zoo Bošovice

Ještě letos přitom zakladatelé zahrady připravují otevření dětské zoo, které připadá na dvaadvacátého dubna. Návštěvníci tam najdou například Ovci ouessantskou, která je nejmenším plemenem ovcí na světě. Dalšími obyvateli jsou malí klokánci a králíci, papoušky zastoupí mníšci šedí.

Bošovická zoo byla založena čtvrtého květně 2008. „V minulém roce jsme dosáhli na tři sta tisíc návštěvníků. V zoo je momentálně osmapadesát druhů papoušků a asi 350 kusů. Loni se nám podařilo odchovat od třiceti druhů přibližně 180 mláďat. Letos máme zatím šedesát odchovaných mláďat,“ zmínil Škrhák.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Leden až únor - zavřeno.

Březen - 10 až 17 hodin.

Duben až září - 10 až 18 hodin.

Říjen až 20. listopadu - 10 až 17 hodin.

Prosinec - zavřeno.

Zahrada je populární turistickou atrakcí. „Krásné místo, opravdu velké množství papoušků různých druhů, velikostí a zbarvení. Mohu všem doporučit. Je to jak pro rodiny s dětmi, tak i jen pro ty, co se chtějí dozvědět více o papoušcích, či si jen udělat radost od všedního dne,“ hodnotil na sociální síti jeden z návštěvníků Martin Pavlíček.

V zoo mají také Papouščíčky, je to nejmenší druh papoušků a v Bošovicích jich zájemci najdou největší kolekci v Evropě. Mohou vidět i Papoušíčka vrabčího, který je nejmenší na světě a dosahuje velikosti krabičky od sirek. Je tak třikrát menší než třeba andulka. Naopak největší druh v zoo jsou metrové ary, respektive Ara zelenokřídlý. „Arů velkých máme šest druhů. Dále máme jedinou kolonii Kogna smaragdového jižního v Evropě, to je nejjižněji žijící papoušek na zeměkouli z Ohňové země a Patagonie,“ popsal spoluzakladatel bošovické zoo.

Připomněl, že zoo jako jediná na světě odchovává Amazoňana nádherného. Na tyto papoušky spolu s českou poštou dokonce vydala kolekci známek. Dále taky příznivci papoušků najdou expozici šesti druhů amazónků, deseti druhů aratingů, malé druhy i velké druhy arů, kakadui, pavilon jihoamerických papoušků nebo pavilon amazoňanů.

Novou návštěvnickou sezonu tady zahájili prvního března. Běžná otevírací doba papouščí zoo je každý den od desíti do sedmnácti hodin. Návštěvníci si mohou posedět v café Kakadu. Zatímco v březnu je otevřeno denně od desíti do sedmnácti hodin, od dubna do září se otevírací doba prodlužuje až do osmnácti.