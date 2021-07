„Sejdou se u vstupu do zoo v půl osmé večer, vycházku plánujeme až do půl desáté,“ doplnil za provozovatele Josef Bojanovský.

Program zahrnuje například kroužkování ptactva. „Dále se mohou zájemci těšit na pozorování vylétajících netopýrů s pomocí ultrazvukového detektoru. Vstupné je pouze dobrovolné,“ zdůraznil Bojanovský.

K dispozici je zdarma od osmnácti hodin do půl osmé v podvečer také výstava Netopýři tajemní a zranitelní, která je v prostorách zoo ke shlédnutí až do konce srpna. Právě tuto sobotu je soukromá papouščí zahrada až do půl osmé mimořádně otevřená za standardní vstupné.