Možnosti zajištění parkování pouze pro místní řešil uplynulé týdny ivanovický starosta Vlastislav Drobílek. „Měl jsem k tomu setkání i na dopravním odboru ve Vyškově, není to však řešitelné. Naráží to na pojem diskriminace,“ přiblížil starosta.

Smetanova ulice bude v Ivanovicích jednosměrná. Místním vadilo řešení parkování

Smetanova ulice je ivanovickou místní komunikaci, kterou si město platí a udržuje ji. V souvislosti s tím se objevily úvahy o možnosti umístění příslušných dopravních značek, které by tam pravidla parkování upravila.

„Nikdo se nám pod to ale nepodepíše a v případě stížnosti by neslo odpovědnost město jako takové. Přitom máme třeba parkoviště u obchodu, kde máme značku s tabulkou "Jen pro návštěvníky obchodu". Podobně máme označená také parkovací místa u tamní sokolovny nebo školy,“ vyjmenoval Drobílek.

To jsou ale odlišné případy. „Bylo mi řečeno, že toto je v případě služeb v pořádku, zatímco v obytné zóně hrozí diskriminace. Souvisí to s tím, že pokud bude takto označené parkování na Smetanově, ozvou se obyvatelé z dalších ulic, kteří budou usilovat o stejnou možnost,“ doplnil starosta.

Za symbolickou částku

Jako další variantu zvažoval placená parkovací místa v ulici za spíše symbolickou částku, které by si platili místní obyvatelé. „V zásadě to je stejný problém, požadovat to budou všude. Dostáváme se proto do neřešitelné situace,“ zdůraznil Drobílek.

Řešení je ale důležité i z hlediska budoucího posilování automobilové dopravy. „My mám pouze jedno auto, ale jiné rodiny v ulici mají auta dvě nebo dokonce víc,“ potvrdila Růžena Nečasová z Ivanovic.

Úvahy souvisí s plány na úpravu ulice, jejíž nebytnou součástí bude zjednosměrnění. Kritiku vyvolával jeden z odvážnějších návrhu, který počítal pouze s dvanácti parkovacími místy. Pokud se ale parkování nevyřeší, budou podle zástupců radnice místa obsazená cizími lidmi v každém případě.

Jako možné řešení do budoucna zmiňovali nové parkovací plochy nebo parkovací domy, které jsou na jihu Moravy ve městech poslední roky populární. Jeden vyroste třeba v Boskovicích na Blanensku.