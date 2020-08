Jedním z nich byl Petr Doubek, podle kterého zvláště srpnu o parných víkendech u koupaliště řidiči nedodržovali omezení ve velkém měřítku. „I přes zákaz stání v aleji ohraničené řetězem stály desítky aut v kopci a v zatáčce, v zatáčce směrem k sadům pod oborou a dále k sadům. Vozidla byla namačkaná hlavně na krajích cesty, ale i v cestě, na trávě, pod kaštany a u plotů na soukromém i městském pozemku,“ uvedl Doubek.

Situaci v létě zhoršilo především omezení parkování v aleji podél ulice Kaunicova, kterou dříve často využívali návštěvníci koupaliště. „Velké akce i slunění na koupališti přiláká každé léto do centra města tisíce lidí. Právem se někteří místní zlobí, že město o takových víkendech trpí omezenou dopravou, není kde zaparkovat a bohužel se někteří ani nemůžou dostat do svých domovů a sadů. Přitvrdili jsme proto v policejních kontrolách a do konce sezóny budou mít strážníci službu o každém víkendu,“ připustil starosta Michal Boudný.

Škvárové hřiště není ideální

Město přitom dalo k dispozici řidičům jako alternativu blízké škvárové hřiště. „Některé kroky po zákazu parkování v aleji jsme řešili „za pochodu“. Zavedení zákazové značky a tedy i možnosti pokutování v této oblasti, se projeví až o pár týdnů později, než jsme původně chtěli. Standardní doba takového řízení je dva měsíce,“ vysvětlil starosta.

Řešení tohoto stavu však bude dlouhodobě složité. „Parkovací kapacity jsou v této lokalitě nedostatečné. Přesto do budoucna nevidím jako vhodné pro parkování využívat plochu škvárového hřiště, tato by měla být upravena a využívána ke sportovním aktivitám,“ komentoval opoziční zastupitel Ivan Charvát.

Pořádání větších akcí na zámku či ve městě obecně podle něj není možné bez regulace dopravy . „V případě nedávné akce Pohádkolend na zámku návštěvníci parkovali doslova všude. Auta nechávali i na vjezdech k rodinným domům a na soukromých pozemcích včetně zeleně,“ popsal Charvát.

Ve Slavkově chtějí podobným situacím předcházet. „Uděláme maximum pro zajištění parkování v ulicích Bučovická a Křenovická. Například při Veteranfestu zajišťujeme uzavírku ulice Křenovická pro odstavné parkoviště, pokud to nezatíží již dopravní situaci ve městě,“ dodal starosta Boudný.

