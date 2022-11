Do Brna cestuje skoro každý den. „Z Rychtářova je ráno sice spojení do Vyškova dostatečné, ale bohužel pokud pracujeme déle a vracíme se spoji z Brna až na sedmou večer, už nic navazujícího nám nejede. Auto u nádraží tedy mít musíme, abychom se dostali po práci domů,“ vysvětlila Krubová.

Zdvojkolejnění trati připravují železničáři na trase z Brna do Vyškova. Pro cestující to znamená řadu změn. „Jednou z nich bude právě výrazné zvýšení kapacit parkování v okolí nádraží v řádu stovek parkovacích míst. To ale nyní hovoříme až o roku 2031. V současnosti zvýšení kapacit v blízkosti obou nádraží není již možné, jelikož zde nejsou potřebné pozemky,“ přiblížil vyškovský místostarosta Roman Celý.

PARKOVÁNÍ U NÁDRAŽÍ:

Nová místa jsou spojená s modernizací trati.

Až v roce 2031.

Město zvažuje také regulaci.

Některá auta zabírají místa řadu dní a týdnů.

Jako jednu z alternativních cest k řešení zmínil regulaci parkování. „Ta by mohla pomoci s uvolněním míst, které auty obsazují po dobu několika dní či týdnů a pro každodenně přestupující je tak blokují. V příštím roce je v plánu zpracování koncepce parkování po celém našem městě. Výsledky zanalyzujeme a výstupy veřejně projednáme s obyvateli,“ doplnil místostarosta.

Železničáři už mají o vhodných lokalitách na parkování konkrétnější představy. „V ulici Jiřího Wolkera se vybuduje parkoviště s kapacitou čtyřiatřiceti míst, zatímco dalších až sto třicet míst vznikne u kolejiště s příjezdem z ulice 9. května,“ zmínila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stavební práce na železnici a nádraží však neovlivní pouze parkování. „Mezi další pozitiva jistě patří možnost, že se cestující během dvaceti minut dostanou do centra Brna. Při přípravě úzce spolupracujeme se Správou železnic i na souvisejících stavbách. Tam patří mimo jiné také podchody,“ dodal Roman Celý.

Jeden z nich povede od nádražní budovy, druhý vznikne v prostoru ulice Jiřího Wolkera a zkrátí tak docházkovou vzdálenost od autobusového nádraží. Z podchodů na nástupiště se cestující dostanou prostřednictvím schodiště a výtahů. Projekt zahrnuje na nádražní budově rekonstrukci prostor pro cestující, střechy, oken, dveří a zateplení fasády.

Vlakům dávají mnozí Vyškované přednost před dojížděním autem. „S hromadnou dopravou z Brna do Vyškova jsme velmi spokojení. Dálnice je věčně ucpaná, proto je jízda vlakem mnohem plynulejší a pohodlnější,“ dodala Kateřina Krubová.