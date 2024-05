/FOTO/ Multifunkční hřiště, rozšíření parkování nebo studie na novou rozhlednu. Také s těmito nápady přišli lidé ve Slavkově u Brna na výzvu města. Navrhovali projekty, které se rozpočtem vejdou do vyčleněného půl milionu korun. Hlasování o nejlepší občanský projekt začíná už v sobotu prvního června.

občanský projekt č. 5 - Lanové dětské hřiště na Zelnici. | Foto: Město Slavkov u Brna

Hlasovat lze elektronicky po přihlášení do systému PinCity na stránkách www.nasslavkov.cz. Registrace i přihlášení jsou v horním levém rohu webových stránek. Další možnost je písemně vhozením anketního lístku opatřeného vlastnoručním podpisem, čitelným jménem a e-mailem do sběrného boxu na Infocentru. Na jednoho člověka připadá jeden lístek.

Od sobotního poledne se může zúčastnit každý obyvatel Slavkova starší patnácti let. „Běžnou praxí z jiných měst je, že se do hlasování zapojuje patnáct až dvacet procent obyvatel. Uvidíme, jak to bude u nás,“ komentovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová. .

Čas na výběr mají zájemci až do třicátého června do dvanácti hodin. Jedinému projektu lidé udělí až tři své hlasy nebo je rozdělí mezi více možností. „Letošní ročník jsme od počátku avizovali jako pilotní – chtěli bychom participativní rozpočet zařazovat do městského rozpočtu pravidelně. Vnímáme také, že bude potřeba kalibrovat i stanovená pravidla. Ohlasy na tento nový prvek jsou veskrze pozitivní,“ doplnila Slámová.

Zlepšení životních podmínek

Z jedenácti podaných návrhů jich bylo sedm vyhodnoceno jako realizovatelných. „Je možné je pustit do další fáze. „Vyřazené“ projekty byly většinou v kolizi s plánovanými akcemi města. Projekt na zlepšení podmínek v prostoru před dětskými ordinacemi pak uskutečňujeme mimo participativní rozpočet,“ doplnila mluvčí.

Mezi navržené projekty patří multifunkční hřiště na sídlišti Zlatá Hora, 3D hřiště pro ty nejmenší Slavkováky, zatraktivnění využití stávajícího hřiště ve městě, discgolfové hřiště, lanové dětské hřiště na Zelnici. rozšířené parkování u Základní umělecké školy a vypracování architektonické studie na rozhledu.

Vlasta Redl oslavil padesát let na scéně. V Kobeřicích chystá setkání muzikantů

„Máme radost, že většina projektů se opravdu zaměřuje na zlepšení životních podmínek a veřejného vyžití v konkrétní lokalitě. Potěšilo nás také, že někteří navrhovatelé vnímali i druhou rovinu participativního rozpočtu – tedy že vše pečlivě vykomunikovali s příslušnými odbory a předložili nejen reálný projekt, ale i rozpočet. Z tohoto pohledu rozjezd prvního ročníku vnímáme kladně,“ dodala Slámová.