Po celý duben mohou zájemci ve Slavkově u Brna podávat návrhy na využití půl milionu korun. Ten je totiž součástí participativního rozpočtu města. | Video: Město Slavkov u Brna

Při podání návrhu je potřeba zvážení nezbytných předpokladů. „Musíte si promyslet rozpočet, který je do pěti set tisíc. Přemýšlejte nad tím, na kterých pozemcích chcete projekt umístit, musí být vždy městské. Na místě se také musíme podívat, jestli je možné kopnout do země, aby tam nebylo elektrické vedení,“ shrnula slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Po dobu třiceti dnů předkladatelé nahrají své projekty do platformy, kterou naleznou na stránkách www.nasslavkov.cz. Nosit je však mohou také v papírové podobě na Infocentrum pod slavkovským zámkem.

Poté, co zástupci města všechny návrhy posoudí, posunou je do dalšího kola. „O nejlepším projektu nebo projektech budeme rozhodovat celý červen a v červenci vyhlásíme vítěze tak, abychom stihli realizaci ještě do konce roku,“ dodala mluvčí.

Možnost k účasti na závěrečném hlasování získá každý obyvatel města starší patnácti let. Každý přitom využije až tři hlasy, zapojí se v systému PinCity, vhozením vyplněného anketního lístku nebo mailem.

Podrobnosti o participativním rozpočtu ve Slavkově najdou zájemci ZDE.

Zdroj: Město Slavkov u Brna