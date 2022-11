Jeho rodina je hudebně založená, takže s výtvarným zaměřením je v ní spíše výjimečný. Hudbu však chápe jako zásadní životní i umělecký tvůrčí zdroj inspirace. „Výtvarnému projevu se věnuji celoživotně, po celou dobu mě provázeli i známí učitelé a umělci, kteří mě vždy inspirovali. Jsou to mimo jiné Jarmila Skřivánková, Pavel Malý, Václav Hlaváč, Jiří Škodák, Aleš Navrátil, Zdeněk Makovský, Mirko Baum, Jindřich Štreit, Olbram Zoubek, ale také Divadlo Járy Cimrmana,“ vyjmenovává.

Klade důraz na propojení různých žánrů. „Podobné to měl s různorodostí i můj oblíbený Pablo Picasso a tato koncepce je mi vlastní. V umění a hlavně v malbě se snažím o dosažení samotné podstaty daného objektu. Chci ji pochopit a zjednodušit v kódu tak, aby byla čitelná pro diváka. Tento vzorec pak nahodím na plátno, nebo třeba do hlíny. Vlastní jsou mi pojmy jako zlatý řez, magie čísel, řecké poměry a numericko-matematický model, ale bez použití techniky, kterou zásadně odděluji od umění. Obecně mě hodně lidí v malbě škatulkuje do oboru pop-art, s čímž úplně nesouhlasím,“ směje se Zugar.

Svoji tvorbu nepovažuje za něco převratného. „Hodně vycházím z principů modernistů a možná že z dnešního pohledu je vlastně staromilná. Jsem značně spojený s místním regionem v širokém kontextu, mám velmi rád Rousínov i naše nádherné okolí a vše co je s tímto krajem spojené. Týká se to i Vyškovska, Jihomoravského kraje, ale někdy i Prahy. Cítím zkrátka, že místní hrouda hlíny je se mnou bytostně spojená. A ač někdy na určité věci kleji, mám to tady moc rád a málo lidí si tohoto faktu váží,“ uvažuje.

Modelky mezi kamarádkami

Při práci čerpá z místních tradic, záměrně si třeba vybírá modelky mezi celoživotními kamarádkami v blízkém okolí, které jsou většinou spojené s jeho ateliérem. Dílo tak ovlivní také jejich osobnosti.

Podílel se už na řadě výstav. „Když nastřelím číslovku osmdesát, nebudu asi daleko od pravdy. V době předcovidové jsem po dlouhou dobu organizoval zhruba deset výstav ročně, a to jak autorských, tak i společných a mezinárodních. Byla to docela umělecká jízda, která zahrnula rodný Rousínov, Vyškov, Prostějov, Plumlov, Hustopeče, Brno, Jihlavu, Boleradice, Prahu, Liberec, Halásztelek, Vídeň, Budapešť či Bratislavu,“ vyjmenovává umělec.

Jeho nejbližší autorská výstava v Rousínově se jmenuje Venuše malířů moderny, na vernisáž dorazí příští sobotu od tří odpoledne. Hlavní inspirací je pro ni období moderny v první polovině minulého století, ve které tvořil například František Kupka, Gustav Klimt nebo Piet Mondrian.

„Snažím se vystihnout podstatu, kterou vidím v samotném jádře jejich práce, abych to svým štětcem hodil na plátno a jestli se mi to povede, to zájemci posoudí sami. Pro mě je důležitá i diskuze na toto téma, rozbor děl zmíněných umělců je popsaný už milionkrát a každý z nás v jejich práci něco vidí. Je důležité, že o ní přemýšlíme, stále budu ale takový, jakého mě lidé znají v mých jednoduchých plošných barvách a liniích vedoucích odněkud někam, v poměrech, číslech a odkazech,“ ujišťuje Zugar.

Uměleckou činnost popisuje jako individualistický žánr. „Umělci jsou specifické osobnosti s hodně vyhraněným a vždy jasně a nekompromisně úplně jiným názorem. Hodně jich ale znám a mám rád individuální návštěvy, které nás posunou navzájem,“ říká.

Nebrání se pomoci novým tvářím, které sám hledá a představuje je na rousínovském salonu umělců. „Je pak radost sledovat jejich postupný další vývoj, jako by člověk v mládí sledoval sám sebe a těší vás pak výsledky těchto lidí,“ dodává Pavel Zugar.