Ti se měli na poslední noc v roce shromáždit poblíž útulku. „Přímo za okny se krčilo jedenáct našich psů. Já jsem byl na zahradě asi 150 metrů od místa a konejšil naše hospodářská zvířata, rány však byly tak silné, jako by to bouchalo primo mě nad hlavou,“ prozradil spolumajitel útulku Marek Blaško.

Snažil se vše řešit domluvou. „Začali mi tykat ač se neznáme. Víceméně se mi vysmáli, odešel jsem tedy domů, ale ty rány naopak zesilovaly,“ řekl. Na místo nakonec zavolali policii. V jednu ráno, kdy přijela, však už byl klid.

Nebyly to přitom první takové potíže a na náročnou noc se v útulku připravovali. „Okna na ulici jsme zatarasili matracemi, polštáři a peřinami. Psům jsme dali preparáty na uklidnění a snažili jsme se útulek více hlídat,“ sdělil Blaško.

Ráno však našli jednu z koček uhynulou v úkrytu. „Zatím čekáme na výsledky pitvy, ale po prvotním ohledání jsme nenašli zjevnou příčinu smrti. Byla mladá a zdravá, vypadá to na srdeční selhání z šoku a stresu,“ prozradil majitel útulku.

Lidé s nimi jsou solidární. „Beru to jako největší pohrdání nad životem ostatních bytostí. To co se stalo je opravdu ohavné,“ komentovala to například Martina Holzknechtová.

Provozovatelé by na řešení situace chtěli spolupracovat s bučovickou radnicí, zvažují možnost vyhlášky, která by zakazovala využití pyrotechniky před útulky nebo zoologickými zahradami. „Zatím o tom nemám podrobnější informace. Požádali mě abych se s nimi příští týden sešel, pak se uvidí,“ sdělil starosta Bučovic Jiří Horák.

Silvestrovská noc je výjimkou z nočního klidu. „Pokud není pyrotechnikou způsobena újma, tak to protiprávní jednání není. Některé obce samozřejmě přicházejí s vyhláškami, které to upravují, pak to je zcela jiná situace,“ připustila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Majitelé útulku si nemyslí, že by událost nějak vyprovokovali. „Naše obec je hlučná, psi tu má venku většina lidi. My je máme doma a štěkají jen chvíli když k nám někdo přijde nebo klepe na okna. Nikdy za námi nikdo nepřišel s žádnou prosbou, že by ho něco obtěžovalo a zda by jsme to mohli změnit,“ dodal Blaško.

Útulek Tibet vznikl v roce 2007. Majitelé koupili řadový dům s velkým pozemkem a kotci. Vybudovali tam stáje i ordinaci.