Většinu nákladů přitom pokrývají státní, krajské a městské dotace, ty ovšem samy o sobě nestačí. „Celoročně zahrnují sedmdesát pět procent našich nákladů. Zbytek ve výši tří a půl milionu korun pokrýváme díky našim sponzorům a zejména klientům, kteří využívají našich placených služeb v podobě terapií. O to jsme ale v posledních měsících přišli, stejně jako o příjmy z volnočasových kroužků“ vysvětluje.

Zaměstnanci PIAFY přitom nezaháleli ani v době pandemie. „Za mimořádné situace jsme okamžitě pomáhali potřebným. Šili jsme roušky, vytvořili informační podporu seniorům, vyrobili držáky na desinfekci a zásobujeme desinfekcí domy s velkým počtem seniorů. Zajišťujeme ale také potravinovou pomoc pro lidí bez domova nebo rodiny v obtížné sociální situaci. Máme také dva psychology, kteří jsou denně k dispozici na telefonu, případně v terénu, pomáháme v potřebných rodinách se zvládáním školní výuky a za nic z toho se naplatí,“ zdůrazňuje ředitelka.

Dvouměsíční výpadek ale chybí a PIAFA se obrací s žádostí o pomoc na veřejnost. Lidé jí mohou pomoci několika způsoby. První z nich je spojený s nákupy on-line přes aplikaci GIFT pomocník nebo Dobromat.cz. „Pokud takto lidé nakupují, určité procento z částky zaplacené za nákup, putuje od obchodníka k nám, kupujícího to nic nestojí. Lidé nám mohou přispět přímo finančně přes sbírkový web Darujeme.cz, ale mohou také zasílat příspěvky přímo na náš účet 4416068349/0800,“ vyjmenovává. Vše je přitom podrobně vysvětleno na webu PIAFY.

Zvláště bolestné je však pro PIAFU přerušení hipoterapie. „V současné době máme ve stájích dvanáct koní. Je potřeba se o ně stále starat a trénovat je, bez ohledu na to, jestli s nimi služby nabízíme nebo ne. Náklady zůstávají,“ říká Podrápská.



Netradiční forma rehabilitace, která je postavená na účasti koní, přitom patří k nejžádanějším odborným službám PIAFY. „Není to jen o jízdě na koni. Pro děti s postižením je to možnost propojení rehabilitační, pedagogické a sociální péče. Terapie probíhá i ze země, využívá kontaktu se zvířetem i prostředím stájí, podporuje správné komunikační a pohybové vzorce, posiluje svalstvo, “ poznamenává Podrápská.



Práce s koňmi je v těch dnech obzvláště důležitá. „Rozhodně nemohla být přerušena. Každý den se musejí koně hýbat. Pokud by se to zanedbalo, mohli by mít zdravotní problémy, ztratili by svoji kondici, správné osvalení i poslušnost,“ vysvětluje.

Pouze část koní se využívá při terapiích. „Z dvanácti se to týká devíti. Tři jsou sportovci, závodíme s nimi na národní úrovni. Získáváme tak sponzory, kteří nám pomáhají finančně i v hipoterapii,“ připouští.



PIAFA je také pořadatelem jezdeckých závodů, příjem z nich odpadl v dubnu i květnu. Práce se zvířaty se utlumila nejen v případě koní. Zastavila se i canisterapie, terapie pomocí psů. „Nejen na našich pracovištích, ale i formou návštěv v několika domovech pro seniory a lidi s duševním nebo mentálním onemocněním,“ dodává.

Negativně se na ekonomické situaci projevilo navíc uzavření populárního charitativního obchůdku, chybí i výtěžek ze Srdíčkového plesu, který již v březnu neproběhl. Nedostatek financí má své praktické dopady. „Potřebujeme udržet naše zaměstnance, mzdy, nájemné, krmení a chov zvířat, provoz aut pro terénní práci, jsou zvýšené náklady na hygienu a další výdaje“ přiznává ředitelka.

Do budoucna ji i přes vládní plány uvolňování opatření trápí především organizační nejasnosti a nejistota. „Každé léto třeba připravujeme rehabilitační pobyty pro postižené děti i jejich rodiče. Nevíme, jak budeme řešit ubytování, které se musí zamlouvat dopředu a jestli akce vůbec bude,“ dodává. Práci však nevzdává a věří, že se vše časem vrátí do normálu.