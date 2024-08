„Celý soubor nemovitých věcí je v hodnotě pětasedmdesát milionů 520 tisíc korun. Pivovar jako takový činí z této sumy čtyřiašedesát milionů 107 tisíc, pozemky na Palánku činí osm milionů 867 tisíc a rybník Jandovka pak dva miliony 546 tisíc,“ přiblížil starosta Vyškova Karel Jurka.

Připomněl ukončení dlouhodobého soudního sporu mezi státem a bývalým soukromým nájemcem. „Ministerstvo dodrželo své slovo, že se bude napřímo jednat s městem. Toto území je pro Vyškov extrémně důležité a nemůžeme ho nechat developerům,“ doplnil Jurka.

Zmínil dále, že koupě zahrnuje také značky spojené s pivovarem jako třeba Džbán, Havran a další.

Smlouvy o výpůjčkách

Vyškovský místostarosta Karel Goldemund připomněl, že tato akce se připravovala dlouhé roky. „Kontury to začalo nabírat v zimních měsících a k prvnímu ostrému jednání došlo letos v červnu, kdy jsme byli osloveni ministerstvem zemědělství, a kdy už byl vyhotoven i znalecký posudek. Samotná koupě je za určitý obnos a to se nebavíme o asanaci a navazující investiční výstavbě. Znamená to nejenom hledání mimorozpočtových zdrojů, ale i případného strategického investora,“ shrnul Goldemund.

Zmínil také dvě smlouvy o výpůjčkách z nichž jedna se týká prostor pro Jihomoravské pivovary v likvidaci. „To, co prodávají, je jejich poslední majetek. Právně to nicméně ještě musí dořešit. Domluvili jsme se, že jim vypůjčíme prostory vrátnice a přilehlé budovy, kde mají nějaké archivy, do poloviny příštího roku,“ přiblížil místostarosta.

Další podstatnější výpůjčka se týká movitého majetku. „Jsou to třeba výrobní linky, lahvárna nebo stáčírna. Jedná se o věci, které nejsou pevně spojené s budovou. Podle posudku, který byl v červenci aktualizován, jsou oceněné na šest milionů a třiatřicet tisíc korun. Jihomoravským pivovarům tak umožníme, že mohou s tímto majetkem nakládat do třicátého června příštího roku,“ zdůraznil Goldemund.

Počítá se s tím, že Jihomoravské pivovary se budou snažit prostřednictvím likvidátora o rozprodej zmíněného majetku, případně i na náhradní díly nebo šrot. Poté může dojít k odprodeji zbytného majetku městu.

Vyškovský pivovar je už roky zavřený. | Video: Deník/Jakub Dostál

Movitý majetek, který zůstane, a který se město zavazuje odkoupit, bude ohraničený částkou zhruba dvou a půl milionu korun.

Podle vedení města se vedou s bankami jednání o úvěru, zatím ale k tomu nemohlo sdělit podrobnosti. Debatu na toto téma se zastupiteli očekává na podzim.

„V momentě, kdy podepíšeme smlouvy, tak hradíme částku tří milionů s tím, že zbytek je splatný nejpozději k jednatřicátému prosinci letošního roku. Proto má být jednání o případném úvěru na listopadovém zastupitelstvu,“ vysvětlil Goldemund.

Odkoupení pivovaru komentoval i zastupitel Ivo Bárek. „Myslím si, že to je historická událost. Kdybychom touto cestou nešli, tak by ministerstvo zemědělství mělo řadu zájemců, a my bychom to neměli v rukách,“ řekl Bárek.