Záležet však bude na rychlosti, s jakou se podaří začít opravy aktuálně příliš nevyužívaného pivovaru. V areálu plánují vyškovští představitelé obnovu pivovaru, nejspíše ale v menším měřítku než dříve. Pokud by obnova místa odstartovala v dřívějším termínu, podívali by se návštěvníci na místo teprve takzvaně do nového.

Realističtější scénář je však podle vyškovského starosty Karla Jurky uspořádání například letního kina, vyškovské pouti nebo menších kulturních akcí v následujícím roce a do doby, než rozsáhlejší rekonstrukce začne.

„Vnitřní areál pivovaru bychom chtěli oživit, dalším plánům se ale také musíme ekonomicky přizpůsobit,“ sdělil Deníku Jurka.