Můžete zmínit něco, co se vám v obci uplynulý rok povedlo?

Stavěli jsme především chodníky. Rozpracovali jsme však poměrně dost projektů včetně stavebních povolení. U některých jsme už vysoutěžili zhotovitele. Letošní rok tak bude v Lulči mimořádně nabitý s ohledem na výstavbu.

Co tedy pro letošek plánujete?

Počítáme s dostavbou chodníku, prací na kanalizacích a cestách. Největší projekt za poslední dobu je přitom cesta na Kopečku, tam děláme kromě celé nové cesty také kanalizaci. Tento projekt jsme rozdělili na šest etap. V loňském roce se nám podařily dvě, nyní pokračujeme. Buď to zvládneme celé nebo přikročíme k postupné realizaci v závislosti na dotacích.

Napadá vás něco, co připravujete v delší perspektivě?

Plánujeme třeba cyklostezku do Drnovic, máme s nimi obecně dobrou spolupráci. Rozjedeme kvůli tomu dokumentaci na stavebním řízení. To bude komplikace, protože je na trase poměrně hodně soukromých pozemků, odhaduji asi třicet až čtyřicet. Čekají nás složitá jednání, ale věříme, že se dokážeme odmluvit. Bude to velice prospěšná stavba.

Jak hodnotíte obytnou výstavbu v obci?

U nás to je komplikované tím, že volných pozemků pro výstavbu už moc nezůstalo. Spíše v obci zájemci kupují a rekonstruují ty stávající. Případně je boří a staví nové na jejich místě. Majitelé opravují řadu starších domů. Když se procházíte po obci, tak vidíte čím dál více upravených domků, které ji tímto směrem obnovují. Nějaký developerský projekt aktuálně nemáme.

Řešíte podobně jako jiné obce potíže s dopravou?

Doprava a parkování jsou pro nás samozřejmě velký problém. Zejména v létě je průjezdnost obrovská. Snažíme se o zlepšení bezpečnosti. Máme k tomu projekt kompletní opravy dopravního značení. Pro nová parkovací místa jsme vytipovali hned několik lokalit, aby lidé s auty nestáli na vestě. Dnes má totiž jedna rodina běžně i tři auta.

Zvládali místní v souvislosti s krizí zásobení ochrannými pomůckami?

Loni na jaře se v Lulči opravdu hodně lidí zapojilo do šití roušek, které jsem svážel a následně rozvážel důchodců. Byl jsem jim za to vděčný. Ochrannými prostředky jsme se pak předzásobili, takže jsme netrpěli jejich nedostatkem. Využíváme i dezinfekci, kterou naši lidé pravidelně ošetřují autobusové zastávky i dětská hřiště.

Obrací se na vás lidé v souvislosti s očkováním?

Většinou to zvládají v rodině. Měli jsme samozřejmě vzácné případy, kdy jsme především důchodce nasměrovali, kam zavolají a jak si zajistí registraci. Většinou to však zvládají bez naší pomoci.

Řešíte kvůli pandemii dopady na rozpočet?

Do určité míry ano. Pro obec naší velikosti je každá koruna dobrá. Pravidelně žádáme o dotace. Krize ale neohrozí žádné naše investice. Na projekty máme více rezerv připravených na financování. Nestane se tedy, že kvůli tomu něco nepostavíme. To, co máme v plánu, tak zrealizujeme.

Plánujete dopředu navzdory nejisté situaci nějaké kulturní a společenské akce?

My jako obec jich máme nejvíce zejména na Libuši. Jedná se o Lulečskou lávku, letní kino nebo minikoncert Lulečáci a přátele zpívají u Libuše. Pořádáme také dětské dny. Plánujeme tak, abychom v případě uvolnění omezení byli připravení na to, že takové akce uskutečníme. Řešíme je klidně půl nebo tři čtvrtě roku dopředu. Hned v lednu a v únoru se schází naše kulturní komise, která promýšlí data. Spousta místních podnikatelů má totiž vlastní akce, nechceme se s nimi křížit.

Jak se vám obecně v Lulči žije?

Z mého pohledu dobře i přes dobu útlumu spojenou s pandemií. Pro nás na obci ale platilo, že jsme v podstatě fungovali pořád stejně. Pracovali jsme tak, jak jsme zvyklí. Těšíme se už na léto a hezčí počasí.

Jsou nějaká místa na území obce, která navštěvujete?

Mám strašně rád přírodu, takže v létě to je koupání u Libuše. Nyní na to ale kvůli práci už nemám tolik času. Mám malé děti, takže s nimi rád vyrážím do blízkého lesa, kde je také další zatopený lom. Pozorujeme zvířata a přírodu.