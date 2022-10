Dárcovství krve má podle ředitele Zdeňka Horáka v Nemocnici Vyškov letitou tradici. „Řada dárců za tu dobu navázala se zaměstnanci transfuzní stanice přátelské vztahy, nejeden z nich přivedl k dárcovství už i svoje děti. Krev odebraná v nemocnici je učena k přímé, akutní spotřebě pro záchranu zdraví a života u pacientů po těžkých úrazech, po složitých operacích a komplikovaných porodech nebo pro pacienty s onemocněním krve,“ připomněl Horák.

Potvrdil určité obavy z odlivu části pravidelných nebo potencionálních dárců. „Platí to obzvlášť v dnešní, finančně velmi náročné době. Přesto doufáme, že u většiny z nich převáží morální hledisko nad finančním, zachovají naší transfuzní stanici věrnost a budou nám nadále pomáhat zachraňovat naše pacienty,“ doplnil Horák.

Zahrádkáři vystavují ve vyškovském muzeu. Sál prozářili barvami, podívejte

Podle Judáskové větší úbytek dárců v nemocnici nehrozí. Očekává, že do centra stáhnou spíše dárce mířící kvůli plazmě do Brna nebo do jiných odběrových středisek. „Navíc jsem už zmínila krátkou deblokaci. Pokud by tedy zdravotníci potřebovali nějakého konkrétního dárce, je brzy k dispozici,“ upozornila.

Plazma odebraná v plazmacentrech je určena k dalšímu zpracování pro následnou výrobu krevních derivátů, určených k léčbě poruch krevní srážlivosti. „Důvody k podpoře bezplatného dárcovství krve jsou nejen etické a právní, ale i medicínské. Pouze dárce, který není motivován přímou platbou a není tedy motivován některé informace zatajit, je považován za bezpečného dárce,“ tvrdil ředitel.

Vyzdvihl etický aspekt dobrovolného a bezplatného darování krve. Takoví lidé získávají i morální ocenění od Českého červeného kříže v podobě Jánského medailí a plaket. „Dále mají bezplatní dárci krve nárok na den placeného pracovního volna, daňové zvýhodnění tří tisíc korun na jeden odběr, benefity od zdravotních pojišťoven a na symbolické poděkování v podobě poukázky v hodnotě sto korun,“ popsal Horák.

Odlož, co nepotřebuješ. Vezmi, co se hodí: ve Vyškově už funguje ReUse centrum

Dárci plazmy v Nádražní ulici mají šanci na získání Jánského medailí, pokud zmiňovanou kompenzaci nepřijmou. „Jsem v kontaktu s pobočkou Červeného kříže ve Vyškově, bezpříspěkové odběry se jim započítají do možnosti na zisk plakety. V takových případech se na ně vztahují i další výhody plynoucí z bezpříspěvkového darování,“ prozradila doktorka.

Mezi dosavadními zájemci si v centru dělali zaměstnanci průzkum. „Většina z nich nám řekla, že jezdili na odběry plazmy do Brna a díky nám si cestu ušetří. Měli jsme i dárce z Kyjova, kde takovou možnost nemají,“ ujistila Judásková.

Vyškovská nemocnice si všech bezplatných dárců váží. „Bez jejich pomoci by nemohli být zdravotníci v léčbě řady pacientů úspěšní a mohli by prohrát boj o jejich život. Krev je tekutina pro zdraví a život nenahraditelná. Aktuálně máme na hematologicko-transfuzním oddělení zásoby krve pro pokrytí běžné potřeby nemocnice,“ sdělil ředitel.

Řidiči si ve Vyškově krátí cestu přes smíšenou stezku. Hrozí jim pokuty

Podobně jako při darování krve musí i u plazmy dárce splnit nutní podmínky. „Ohledně výběru podléháme legislativním normám stejně jako na transfuzních odděleních. Dárce k nám dokládá občanský průkaz, identifikaci, pojištění a pak samozřejmě posuzujeme jeho zdravotní stav. Nesmí být starší pětašedesáti let nebo šedesáti, pokud to je prvodárce. Podrobnosti stanovuje příslušná vyhláška,“ dodala Judásková.

Dosavadní místostarostka a kandidátka na starostku Vyškova Karin Šulcová také připomněla, že dárci plazmy doposud hojně jezdili na odběry do Brna. „I v nemocnici dochází k pozastavení dárců krevních skupin, pro které není toho času využití a právě pro ně je darování krevní plazmy vítanou alternativou. Léky vyráběné z lidské plazmy jsou využívány i v naší nemocnici. Navíc jejich spotřeba neustále vzrůstá a vyrobit tyto léky jinak, není možné,“ komentovala Šulcová.

Firma Plazma Plus působí už v pěti městech po tuzemsku. V Jihomoravském kraji to je kromě Vyškova zatím ještě Znojmo. „Postupujeme zpravidla podle základny dárců, začínali jsme v Jeseníku v Olomouckém kraji. Provoz takových center je finančně náročný, ale máme zkušený tým,“ přiblížil za společnost Luděk Slavik.