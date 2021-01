Zdroj: Deník / Petr Turek

Štěpán Maňák, vinař, Žádovice

V tuto pohnutou dobu, kdy nevíme, co si na nás naše vláda vymyslí, co zase zavřou, nebo co nám přikážou, je to otázka pro vědmu.

Naštěstí jsme na podobné jednání v zemědělství zvyklí. Zde také nevíme, co si příroda na nás přichystá, jestli bude mrznout nebo zaprší, zrovna v nejméně vhodnou dobu, nebo bude velké sucho. Prostě musíme pokračovat v práci, která na sebe postupně navazuje a nepočká. Jinak všechno předchozí úsilí přijde vniveč.

Další rok musíme v souladu s přírodou zase vypěstovat co nejpěknější hrozny, a z nich vyrobit co nejúžasnější víno. Potom přijdou velké diskuze o tom , jak se víno podařilo. Co člověk to jiný názor. Nikdy se nezavděčíme všem. Jednou je to moc suché , vzápětí moc sladké, pak málo či moc aromatické.

Důležité pro nás je, že se zákazníci vracejí a víno jim chutná. Když se k tomu ještě přidají nějaké ty úspěchy na prestižních soutěžích, tak nás to o to více baví a těšíme se na další ročník, abychom mohli vyrobit ještě lepší a dokonalejší víno.

Sklizeň ročníku 2020 dopadla dobře. I přes počáteční obavy z mokré sklizně se vše zvládlo. Nyní jen čekáme až budou vína vyškolená a nastanou odborné diskuze o kvalitě. Právě úspěchy na prestižních výstavách se totiž projevují ve zvýšeném prodeji vín. To potvrzují i naše Sauvignony, které se v posledním roce staly šampiony na Grand Prix Vinex a naposled před Vánocemi v Izraeli. Zájem o ně se pak velmi zvyšuje.

Navíc nás drží nový trend při prodeji vína, a to e-shop. Měli jsme sice velký propad kvůli zavřeným restauracím a vinárnám, ale zákazníci jej dokáží zacelit díky nákupům přes e-shopy. Do roku 2020 se totiž víno přes e-shop téměř neprodávalo. Navíc se tímto způsobem dají zákazníci oslovovat i opakovaně, a to i ti zahraniční.

Také pociťuji, že se zákazníci začínají více zaměřovat na interspecifické odrůdy, tedy ty, které jsou rezistentní proti chorobám.