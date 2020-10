Jak hodnotíte volební kampaň? Na rozdíl třeba od souboje ve Znojmě působila klidně a slušně.

Kampaň v našem obvodu skutečně taková byla. A velmi si cením toho, že proběhla slušně a férově. Mám rád čestný souboj a předvolební klání vnímám tak, že my nabízíme a voliči si vybírají - je to v konečném důsledku na nich. Zažil jsem už bohužel i jinak vedené kampaně ze strany některých politických uskupení. Nejhorší jsou pomluvy, nechutné útoky, lži a špinění dobrého jména. Nic takového jsem nikdy ve své kampani nechtěl a nedělal. S mým protikandidátem ve druhém kole jsme si byli názorově nejblíž, dokonce jsme se chtěli vzájemně podpořit, kdyby někdo z nás v prvním kole vypadl. A ještě jednu věc musím zdůraznit: mám velkou radost, že se nám podařilo vytvořit úžasný tým šikovných, zapálených a vesměs mladých lidí, kteří naše heslo Spojme síly vzali opravdu za své.

Odstup mezi Vámi a Karlem Zitterbartem byl pouhých sedmadvacet hlasů. Nezvažujete v souvislosti s tím žádost o jejich přepočítání?

Musím přiznat, že takto neskutečně těsná porážka člověka mrzí a taková myšlenka by se přímo nabízela, pokud by k ní byl důvod. Na druhou stranu však osobně věřím, že ve volebních komisích jsou lidé, kteří nepodvádějí, umí počítat, nedělají chyby a vzájemně se kontrolují.

Účast byla rekordně nízká. Co to podle Vás ovlivnilo?

Je historicky ověřeno, že druhého kola senátních voleb se účastní vždy méně voličů. Není to jen onou často omílanou nedůvěrou a odmítáním Senátu, ale setkával jsem se i s tím, že lidé vůbec neví, že ještě je nějaké druhé kolo. K tomu odpadají voliči, kteří v prvním termínu chodí primárně vybírat své zastupitele do krajů. Navíc lidé mají svých starostí dost. A v dnešní době byla účast určitě ještě nižší kvůli pandemii koronaviru. Zvlášť starší a ohrožení se bojí vycházet, setkávat s dalšími lidmi, čehokoliv se dotýkat. Není se jim v tom co divit.

Jaké máte plány do budoucna? Zůstanete aktivní v politice i s ohledem na velkou přízeň voličů?

Velmi si vážím hlasů, které jsem dostal. V řadě obcí jsem zvítězil na celé čáře, v dalších o fous. Rád bych pro své podporovatele pracoval a splnil své volební sliby, zejména pomohl zlepšení dopravy na jižní Moravě, jejíž stav mě opravdu štve. Bohužel k tomu nemám mandát a lidé se v těchto věcech budou muset obracet na své oprávněné zástupce. Další setrvání v politice musím ještě zvážit. Stále sním o tom udělat náš svět o trochu lepším a k tomu vede cesta přes práci a řešení konkrétních problémů. Mými plány pro nejbližší období jsou však malé zastavení a odpočinek, tento čas bych rád strávil se svou rodinou. A také se zcela jistě vrátím ke své práci, na níž během předvolební kampaně nebylo mnoho času.