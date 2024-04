Na již jednapadesátý ročník Pochodu osvobození města Vyškova zve účastníky Klub českých turistů. Do akce se zapojí už v sobotu sedmadvacátého dubna. Vyberou si z různých variant tras pro pěší i cyklisty.

Pro pěší připravili organizátoři trasy dlouhé jedenáct, šestnáct, pětadvacet, dvaatřicet a třiačtyřicet kilometrů. Cyklotrasy dosahují délky dvacet a čtyřicet kilometrů.

„Start bude průběžně od sedmi do jedenácti hodin dopoledne v nádražní restauraci ČD Vyškov. Dětská trasa s doprovodem o délce pěti kilometrů, která je vhodná i pro kočárky, pak povede k Dětskému dopravnímu hřišti a Bikrosce,“ informovala Blažena Floriánová z Klubu českých turistů.

Na této trase bude start od 8.30 do 10.45 u Turistického informačního centra na Masarykově náměstí ve Vyškově s cílem na Bikrosce do třinácti hodin. „Na trase je připravena řada soutěží. Odměnou pro děti bude vstup zdarma do ZooParku a DinoParku,“ doplnila Floriánová.

Upomínkou všem budou pamětní list a razítka, lze získat i absolventskou vizitku. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.