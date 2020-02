Kasematy se tehdy v místě u mateřské školy na Koláčkově náměstí začaly hroutit pod tíhou zeminy. „Kromě jejich poškození hrozil i propad části zámeckého parku,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Na nápravě pracuje odborná firma. „Provádějí tam opravu zdi tak, aby byla znovu zcela stabilní,“ prozradila Oubělická.

Celkové náklady dosahují milionu a půl. „Pocházejí kompletně z městského rozpočtu určeného na nutné opravy budov,“ zdůraznila Slámová.

O případných opravách v minulosti nejsou podle historika Martina Ráje žádné záznamy. „Zámecké kasematy sloužily jako úložný a skladovací prostor pro zámek a panství, ale také k modelaci terénu, protože barokní park byl zejména v jižní části značně vyzdvižen oproti okolí,“ vysvětlil Rája.

Práce tam skončí letos na jaře. „V loňském roce musel být z důvodu bezpečnosti omezen vstup do malé části parku v jeho horní části. Pohodlí návštěvníků ale už nebude v nové sezoně, která začne šestadvacátého března, nijak omezeno,“ dodala ředitelka zámku.

To ocení místní i turisté, pro které je zámek ve Slavkově oblíbeným cílem. „Vždy se v zámecké zahradě rád projdu pokud je čas,“ prozradil například Josef Brabec.

Město však také usiluje o rozsáhlou revitalizaci zámeckého parku. Je to však podmíněné ziskem peněz z dotací. „Balík sedmnácti milionů v rozpočtu slouží na předfinancování, pětaosmdesát procent peněz by se městu vrátilo z příslušných evropských fondů. Pokud nebudeme v žádostech úspěšní, do žádného projektu se nepustíme,“ prohlásila mluvčí Slámová.

Nejblíže rozhodnutí je udělení dotace na dovybavení parku a vybudování veřejného osvětlení. „Tento projet je nastavený na pět milionů korun a financovaný by měl být z Integrovaného operačního programu,“ uvedla. V parku by přibyly například nové lavičky a další vybavení.

Jasno bude v příštích týdnech. „V případě úspěchu počítáme se začátkem prací v létě,“ dodala Slámová.