„Průjezdnost je na frekventované silnici zhruba dvanáct tisíc aut denně. Lidé si na podchod rychle zvykli, protože překonání I/50 je jinak obtížné nejen pro ně, ale i pro auta,“ komentovala starostka Nevojic Kamila Ohnoutková.

Zajištění přechodu bez rizik přitom obec s různými vedeními řešila už roky. Varianta s přechodem pro chodce neprošla přes úřady, které doporučili mimoúrovňový přechod. Poté, co padla zpočátku upřednostněná varianta s nadchodem, jako poslední možnost zůstal podchod.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník„Byla to naše historicky největší podobná akce. Náklady přesáhly osmadvacet a půl milionu korun, z čehož pokryla dvaadvacet dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury a další dva miliony od kraje,“ řekla starostka, když zároveň zdůraznila, že bez podpory by tak náročná investice nebyla pro malou obec uskutečnitelná.

Práce skončily koncem minulého roku, stavaři na místě pracovali od května. „Přes komplikace spojené s nepříznivým počasím a různými omezeními skrze tehdy vyhlášený nouzový stav, proběhly dle časového harmonogramu,“ dodal za policisty Michal Sedláček. Lidé si změny vesměs cení. „Konečně nemusíme přecházet tu šílenou křižovatku v Nevojicích, když jedem na kole do Bučovic,“ komentoval třeba Robert Kocián.