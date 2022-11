Žehnání svatomartinského vína uspořádala pro obyvatele města již tradičně Charita Vyškov. Svatý Martin přijel na bílém koni stejně jako uplynulé roky, zaujal zvláště děti, které se s ním ochotně fotily. Zájemci si kupovali první vína nového ročníku, akci ohlásili pořadatelé až do sedmnácti hodin. „Hodnotíme ji jako vydařenou. Prodali jsme skoro vše, co jsme měli nachystáno, zůstalo pouze čtyřiadvacet lahví. Byl to čas milých setkání u sklenky dobrého vína. Požehnali jsme letošní svatomartinské víno,“ shrnula za vyškovskou Charitu Barbora Němčáková.