„Je to pro ně skok po hlavě do neznáma," říká Sušeň v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Co je vlastně hlavním cílem, se kterým účastníci přicházejí na váš kemp?

Václav Sušeň: Mají být schopni prezentovat svůj velký sen, ať už z hlediska profese nebo kariéry. I naši osobní kariéru totiž můžeme plánovat a nastavit podle vlastních potřeb. Účastníci jsou zatím právě ve fází plánování. Používáme tady nástroj, jak jim pomoci v úvaze o jejich budoucí kariéře, ať už to je podnikání nebo cokoliv jiného. Pomáháme jim, aby pochopily, co chtějí dělat, a hlavně, proč to chtějí dělat. Souvisí to přitom s kariérním růstem a často dramatickými změnami, kterým se v životě přizpůsobujeme. Podle jednoho z výzkumů nás čeká svět, ve kterém změníme v průběhu našeho života naši kariéru pětkrát až šestkrát.

Jaké nástroje volíte, abyste s účastníky těchto cílů dosáhli?

Václav Sušeň: Většina škol předává dětem souhrn toho, co mají dělat. Jen některé jim předají, jak to mají dělat a naprosté minimum jich řekne proč. My je na našem kempu učíme praktické dovednosti tak, aby v jeho závěru na prezentaci uměly představit budoucí život, který chtějí žít. Osobní model, se kterým tady pracují, je přitom velice jednoduchý.

Jak jste se k organizování podnikatelského kempu vlastně dostali?

Olga Girstlová: Ta myšlenka se zrodila v roce 2015, kdy jsem uvažovala o změně kariéry. Zakládali jsme ho spolu s Václavem. Od začátku jsme se shodli a vytvořili společný projekt, který pokračuje dodnes. Každý jsme do toho dali všechny naše zkušenosti a znalosti.

Můžete zhodnotit dojem, který na vás letos účastníci udělali?

Olga Girstlová: Měla jsem z nich výborné dojmy. Letošní účastníci jsou velice aktivní a mají zjevný tah na branku. Jsou zkrátka tady, aby pro sebe skutečně něco udělali a smysluplně využily čas, který v kempu stráví.

Jsou jejich představy o budoucí kariéře v něčem podobné?

Václav Sušeň: Naopak, jsou velice rozdílné. Stejně tak je rozdílné prostředí, ze kterého přichází. Někteří k nám dorazí z dětských domovů, jiní zase z vyloučených rodin. To, co je propojuje, je špatná zkušenost z minulosti. Já jim na to říkám, že je to neurčuje do budoucna. Pobízím je, ať se podívají kolem sebe, kde mnozí jiní začínali a kde jsou nyní. Dneškem začíná zbytek jejich života a oni si sami rozhodnou, jak s tím časem dále naloží.

Odkud a v jakém věku k vám nejčastěji přicházejí?

Václav Sušeň: Letos je většina z dětských domovů. Ze třinácti to jsou tentokrát všichni, až na jednoho chlapce z vyloučené rodiny.

Olga Girstlová: Účastní se ve věku od patnácti do třiadvaceti let. Když totiž studují vysokou školu, tak v dětském domově zůstávají déle.

Mají vůbec na začátku nějakou představu, co od projektu očekávat?

Václav Sušeň: Je to pro ně skok po hlavě do neznáma. Vůbec nevěděli, co je čeká, slyšeli zkrátka, že se tady děje něco, co jim může pomoci. Možná v jejich uších rezonuje slovo podnikatelství, proto jsou zkrátka tady. Někdy jednáte podvědomě, aniž byste chápali proč.

Jsou nějaké oblasti podnikání, které účastníky zvlášť přitahují?

Václav Sušeň: Je to různé, ale je zajímavé, že děvčata jsou hodně zaměřená na to, že by chtěla mít třeba školku pro děti. Směřují k tomu, aby někomu pomáhaly, což mohou být například také handicapovaní. Mluvím samozřejmě o těch, kteří to mají poměrně ujasněné. Jiní vám řeknou, že chtějí třeba šťastný život. To je ale jen obecná formule. My je přitom učíme i o snech o osobním životě, který je od toho podnikatelského neoddělitelný.

První ročník kempu jste tady organizovali už před šesti lety. Jak se za ty roky mění?

Václav Sušeň: Jeho obsah se mění úměrně tomu, jak se učíme my jako jeho organizátoři. Začínali jsme v komorním prostředí v Beskydech. Ten program byl zaměřený více méně na finanční gramotnost, navíc k tomu přibyl osobní model. Právě na něj jsme se v dalších ročnících zaměřovali více. Obojí je ale propojené.

Letos jsme se v odborném programu zaměřili na podnikatelský úspěch. Snažíme se stavět na Baťových myšlenkách a propojit je s moderními trendy. Při cestě k úspěchu je totiž potřeba nasbírat informace, které ovlivní naše myšlenky. Myšlení ovlivní emoce, které zase vedou k nějaké akci vedoucí k výsledku. Tenhle řetězec je klíčový.

Olga Girstlová: Od druhého ročníku jsme to měli strukturované. Podoba programu byla stejná, jen se měnili hosté a obsah. Více než patnáct účastníků přitom nepřijímáme, abychom se pracovní skupině mohli věnovat kvalitně. Program je interaktivní a týká se jejich osobního rozvoje a skrytého potenciálu.

Zůstáváte s dětmi v kontaktu i po skončení kempu?

Václav Sušeň: Kemp není jednorázová záležitost. Je to součást celoroční práce. K dobrým přiřazujeme mentory, kteří s nimi další rok pracují. Mohou se také vrátit a vypilovávat jejich podnikatelský model na dalším ročníku. Mohou se ale zúčastnit maximálně třikrát. Potom pomáhají tím, že jako starší a zkušenější předávají své zkušenosti dál. Máme tady třeba soutěž týmů, se kterými pracují už ti, kteří jsou tady opakovaně. Mají za členy týmu odpovědnost a pomáhají jim při práci.

Máte konkrétní příklady absolventů projektu, kteří se skutečně uchytili v podnikání?

Václav Sušeň: Známe více úspěšných absolventů. Jeden z nich chtěl být první rok zahradníkem, ale bylo jasné, že ho to moc nebaví. Další rok se zaměřil na fotografování, čemuž se věnuje profesionálně. Funguje jako portrétní fotograf. Druhý tady byl třikrát. V prvním běhu měl sen o luxusní restauraci. Slevoval z toho a nyní rozjel podnikání pojmenované Honzovy řízky, kde se stará o catering. V té nepříjemné situaci s tornádem na Moravě do toho aktivně vstoupil, když jeho firma dělala řízky pro hasiče.

Kolik zájemců kempem už prošlo? Musíte některé odmítat?

Václav Sušeň: Máme šestý rok a pokaždé máme zhruba patnáct účastníků. Dříve jsme neodmítali, nebylo to potřeba. Letos jsme do toho vložili předvýběr v podobě motivačního videa a dotazníku.

Olga Girstlová: V červnu jsme také připravili zoom call, kde jsme jim sdělili podrobnější informace. Mohli se tak na kemp alespoň částečně připravit i v předstihu.

Věnují se tady mimo práce i nějakým volnočasovým aktivitám?

Václav Sušeň: Na letošním kempu je vyvážený čas na trénink podnikatelství, spolupráci a přípravu osobních projektů s časem na aktivní odpočinek. V areálu Nemojanského mlýna je dostatek možností i na sportování. Jeden z našich bývalých absolventů měl na starosti další společné aktivity, mezi které patří oblíbené hry. I díky těmto aktivitám se skupina našich letošních účastníků stala skutečným týmem.

Projekty, které letos organizátory Letního podnikatelského kempu zaujaly nejvíce: