Podporu pro začínající podnikatele na zvláštním pracovišti ve Vyškově zvažují představitelé tamní radnice. Podle vyjádření starosty Karle Jurka by zvláště mladí lidé v lokální komunitní buňce překonali počáteční obavy a získali odvahu.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Vytvoří si dále síť vztahů a kontaktů a ověří si, zda má jejich nápad reálný základ a potenciál. Jedná se také o to, aby místní podnikavci se svými záměry neodcházeli do větších měst, abychom je u nás udrželi. Do projektu bychom šli za účasti Jihomoravského kraje,“ doplnil starosta.