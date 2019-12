Nárůst souvisí s emisními povolenkami. „V posledních dvou letech zdražily šestinásobně. Elektrárny nebo teplárny tak musí zaplatit daleko více, aby mohly vypouštět zplodiny,“ sdělil hlavní ekonom skupiny Czech Fund Lukáš Kovanda.

Dopady na domácnosti budou různé. „Zvýšení ceny se kvůli vysoké spotřebě nejvíc dotkne těch, kteří elektřinou topí. Naopak rodiny, které topí plynem, zvýšení ceny tolik nepocítí,“ upozornila Herodesová.

Obyvatelé Vyškovska řeší ceny elektřiny například šetřením. „Nic s tím nenaděláme. Snažíme se doma alespoň nenechávat rozsvícená světla nebo zapnuté spotřebiče, pokud to není nutné,“ sdělila například Denisa Svobodová.

Lidé si v regionu připlatí také za vodné a stočné. „Rozhodli jsme o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Cena se zvyšuje asi o pět korun za metr krychlový,“ sdělil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář.

Za zdražováním vody jsou podle ekonoma Kovandy i investice do zastaralých vodovodních řadů a infrastruktury. „V květnu však vstoupí v platnost novela zákona o DPH a uplatní se nová nižší desetiprocentní sazba místo patnácti procent,“ uvedl Kramář.



Současné navýšení tak bude mít dopad pouze první čtyři měsíce roku 2020. „Nová cena pak bude necelých dvaadevadesát korun. Rozdíl v ceně vodného a stočného za metr krychlový pro konečného odběratele pak bude oproti letošnímu roku pouze koruna,“ vypočítal Kramář.



V klidu mohou zůstat uživatelé plynu. „Základní produkt Standard zůstane v novém roce beze změny a zákazníci se tedy zdražení nemusí obávat. Výrazné změny neočekáváme ani u regulovaná složky ceny,“ sdělila regionální mluvčí společnosti Innogy Linda Filuszová.



Ohledně tepla se na Vyškovsku může cena různit. Společnost Vyteza, která dodává tepelnou energii především pro samotný Vyškov, stanovila cenu za gigajoule oproti loňsku o více než padesát korun nižší. „Uvedená cena je pouze předběžná, v případě významné změny cen paliva v průběhu roku se to promítne i do předběžné ceny,“ informoval zákazníky ředitel společnosti Michal Koutník.



Poněkud odlišná je situace v Bučovicích, kde je dodavatelem tepelné energie firma Erding. „Cenu se nám pro příští rok podařilo zachovat v úrovni z roku 2019. Pozitivně se na cenách pro odběratele v Bučovicích projeví snížení DPH za teplo z patnácti na deset procent,“ uvedl ředitel společnosti František Vlaha. Letos tam byla stanovená cena na téměř 564 korun za gigajoule.