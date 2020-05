V první linii posledních týdnů byli prověření dlouhodobí dobrovolníci, kteří běžně docházejí za seniory či nemocnými a tělesně postiženými bez ohledu na nákazu. „Ochota zapojit se z řad veřejnosti byla úžasná. Hned v prvních dnech, ještě před vyhlášením nouzového stavu, se hlásily desítky dobrovolníků. Patří jim všem velké poděkování, i když jsme vlastně naštěstí, nemuseli zapojit úplně všechny,“ potvrdila koordinátorka dobrovolníků organizace Monika Lauterbachová.

Domovy a zařízení byly uzavřeny, a tak dobrovolníci ADRA pomáhali zase jinak. „Teď se ale situace natolik uklidnila, že jsou opět umožněny návštěvy i u těchto nejohroženějších skupin obyvatel. Pro seniory a nemocné lidi byla tato doba nejen obzvlášť nebezpečná, ale také velmi frustrující. Byly přerušeny téměř veškeré kontakty a tak se klienti domovů propadli do ještě větší samoty a izolace. O to více se těší na návštěvy rodinných příslušníků, přátel, ale i dobrovolníků ADRA,“ uvedla koordinátorka pomoci.

Mnozí podle ní i v běžném životě trpí osaměním a dobrovolníci ADRA jsou často jejich jediným spojením s ostatními lidmi. „Přála bych si, aby tato vnímavost vůči potřebám druhých neodešla spolu s nákazou, abychom i my jako ADRA dokázali v lidech zanechat stopu a ukázat jim, že senioři a nemocní jsou tady stále a potřebují naši pozornost a pomoc a že si ji i zaslouží. Doufám, že to přinese v tomto směru jakousi obrodu hodnot a že si snad mnozí uvědomí, že senioři tady žijí spolu s námi a jsou vděční za jakýkoli čas, který jim navzdory bohaté náplni času věnují i lidé mladí a v produktivním věku,“ řekla Lauterbachová.

Dobrovolnická činnost je navíc přístupná téměř všem. „Není potřeba žádných speciálních znalostí či dovedností, pouze ochotu věnovat někomu druhému čas. Dobrovolníci ADRA jsou pečlivě prověřováni, proškoleni a pojištěni tak, aby to byli spolehliví společníci. A zkušenosti humanitární organizace ADRA, která během posledních více jak patnáct let využívá služby tisícovek dobrovolníků, mluví za vše," doplnila.

V organizace také lákají na dobrý kolektiv. „Dobrovolníci jsou nejen příjemnými společníky, ale jejich zájem a pozornost přináší spoustu radosti a zlepšuje psychický a často i fyzický stav klientů. Jsou těmi, kteří doprovází, někdy i do samého konce života a to, co přinášejí do života klientů je opravdu k nezaplacení,“ uvedla vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Brno Kateřina Havránková.

Jako dlouhodobá dobrovolnice působí ve Vyškově i Jana Vítková. „Potřebných je kolem nás dost a věřte, že někdy stačí jen milé slovo nebo úsměv, abyste udělali spoustu radosti. Pak si z toho i vy odnášíte pocit radosti a naplnění z dobrého skutku. Věřím, že jsme tady i pro to, abychom si navzájem říkali slova povzbuzení a útěchy,“ sdělila.

Dobrovolníci mohou na Vyškovsku navštěvovat klienty domovů pro seniory či tělesně postižené ve Vyškově a Habrovanech nebo pacienty oddělení dlouhodobě nemocných vyškovské nemocnice, popřípadě nově i ve slavkovském domově pro seniory. Bližší informace mohou zájemci o zapojení získat u Moniky Lauterbachové na telefonu 777 623 899 nebo na mailu monika.lauterbachova@adra.cz.