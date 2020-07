Další fáze rekonstrukce vyškovské nemocnice zlepší podmínky pacientů i zdravotníků v objektu C1, který je součástí jejího areálu. „Cílem je přestavba stávajícího oddělení léčebné rehabilitace na lůžkové oddělení ORL s kapacitou šestnácti lůžek. V prvním patře bude vybudována ambulance s čekárnou. Smyslem je vytvoření kompaktního pracoviště se špičkově vybaveným zázemím,“ informoval ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák.

REKONSTRUKCE

Celkové náklady za obě fáze rekonstrukce v objektech B2 a C1 dosahují 127 milionů korun.

Jako další část projektu začala částečná oprava objektu C1. Dokončí ji ještě letos. Náklady tam vyčíslili asi na dvanáct milionů korun.

Akce navazuje na v červnu dokončenou rekonstrukci oddělení neurologie v budově B2. „Tato část projektu však bude velmi náročná jak pro zhotovitele, tak pro samotnou nemocnici, protože se odehrává za plného provozu všech oddělení v celé budově,“ oznámil radní Jihomoravského kraje pro zdravotnictví Milan Vojta.

Završení všech prací v areálu podle dosavadních předpokladů očekává do konce listopadu letošního roku. Druhá etapa na rozdíl od předchozí zahrnuje pouze částečnou opravu. „ Náklady jsou do dvanácti milionů korun. Neplánujeme však žádná omezení a pacientů by se tyto činnosti neměly nijak dotknout,“ potvrdil Horák.

Prodlev se provozovatelé nemocnice v souvislosti s pandemií neobávají. „Koronavirová krize ovlivnila některé dodávky, ale předpokládáme, že to nezpůsobí zásadnější změny v harmonogramu,“ ujistila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Zároveň pokračuje stěhování neurologie do budovy B2. „V nových prostorách, je již otevřena jedna lůžková stanice s kompletním zázemím. Provoz druhé zahájíme v srpnu. Slavnostní otevření pak plánujeme počátkem září,“ doplnil Horák.

Celá budova je nově vybavena vestavěným i volně stojícím nábytek, potřebnou zdravotnickou technikou, počítačovým vybavením a rozsáhlým provozním zázemím. „Jednotlivá pracoviště nyní splňují soudobé požadavky, jež jsou na zdravotnická zařízení tohoto typu kladeny,“ zdůraznil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Náklady na obě fáze projektu dosahují 127 celkem milionů korun. „Suma pro vyškovskou nemocnici byla loni v oblasti zdravotnictví největší krajskou investicí roku,“ připomněla vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Práce na rekonstrukci zahájili dělníci loni v létě. Zaměřili se nejdříve na budovu B2, oddělení neurologie kvůli tomu fungovalo pro pacienty v provizorních podmínkách. Stavbu v červnu zkolaudovali a od té doby se do ní postupně oddělení stěhuje.