Před nelegálními skládkami na Vyškovsku varoval Miroslav Kubásek z organizace Ukliďme Česko.

Černá skládka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

„I když za jejich založení hrozí pokuty, přesto stále vznikají nové. Lidé si totiž neuvědomují, že černá skládka je v podstatě jakékoliv umístění odpadu na místo, které k odložení odpadků zkrátka není určeno,“ vysvětlil Kubásek. Netýká se to tedy ani zdaleka jen velkých skládek, jako třeba té ve Vážanech nad Litavou. „Nemusí to přitom být jenom odhození pneumatiky do lesa, ale i odložení staré televize nebo skříně ke kontejnerům na tříděný odpad. Správně by měly být odvezeny na sběrný dvůr,“ dodal Kubásek.