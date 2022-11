Zdůraznila, že nedošlo k žádné újmě. Upozornění už sdílely na sociálních sítích také některé obce na Vyškovsku. „Vše je řádně nahlášené. Naší škole nepřísluší k této záležitosti vydávat žádná prohlášení,“ reagovala na dotaz Deníku ředitelka habrovanské školy Lenka Ryšková.

Podobné situace policisté na Vyškovsku řešili už v minulosti. „Někdy však tato oznámení neměla reálný základ. Bereme je každopádně vážně, prověřujeme dostupné informace včetně kamerových záznamů a nepodceňujeme ani prevenci. Školu v Habrovanech navštívili kolegové, kteří děti poučili, jak se zachovají při kontaktu s cizími lidmi,“ doplnila Musilová.

Využívejte techniku

Jako preventistka probírá toto téma ve školách po celý rok bez ohledu na to, která oznámení zrovna řeší. „Jsme v kontaktu i s pedagogy a informace dostala také samospráva. Chtěla bych ještě apelovat na všechny obyvatele včetně dětí, aby v případě, že k něčemu takovému dojde, využívali dostupnou techniku. Téměř každé dítě dnes má vlastní mobilní telefon, takže přímo z místa zavolá na linku 158 nebo se alespoň ozve rodičům,“ poradila policejní mluvčí.

Jakýkoliv doklad je prostředkem, který přivádí policisty k podezřelému. Pomáhá také zapamatování podrobností jako dopravní značka nebo obličej podezřelého. „Každý přitom snadno pořídí fotografie nebo videodokumentaci,“ dodala Musilová.

Prevenci nepodceňuje ani vyškovská starostka Karin Šulcová, která informace o oznámení zachytila. „Záměrně jsem k tomu nezveřejňovala oficiální stanovisko, protože zmiňovaný případ je v šetření policistů a zatím bez konkrétního výsledku. Pouze jsem upozornila všechny ředitele základních škol, aby jejich žáky v tomto směru raději znovu poučili. Stejně tak jsem doporučila, aby informovali rodiče,“ sdělila Šulcová.

Právě rodiče by podle ní měli s dětmi promluvit, aby se s nikým cizím nebavily, nikam s ním nejezdily a nic si od něj nebraly. Reagovali na to také na Základní škole Purkyňova. „Na základě informací od paní starostky jsme provedli preventivní hlášení do školního rozhlasu a požádali učitele, aby situaci se žáky rozebrali. Rodiče jsme informovali,“ potvrdil ředitel vyškovské základky Luděk Höfer.

Učitelé s dětmi v tomto ohledu pracují také na Základní škole a Mateřské škole Letní pole. „Důležité je, aby žáci znali možná nebezpečí a zásady, jak se zachovají. Je dále třeba, aby měli někoho, komu se svěří. Kolegové s nimi pracují také průběžně ve vyučovacích hodinách, třídnických hodinách nebo školních projektech. Je navíc potřeba, aby své děti poučili rodiče, kterým se svěřovat nebojí,“ sdělil ředitel Jiří Sochor. Velice často probírají s žáky rizika napříč školním rokem také pedagogové ze Základní školy Na Vyhlídce.