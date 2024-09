Prodavač/ka masa a uzenin POŽADAVKY: zdravotní způsobilost, praxe v prodeji masa výhodou, zkušenosti na úseku s čerstvými potravinami, znalost práce na PC, profesionální přístup k zákazníkům, komunikační schopnosti, fexibilita POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou, ranní směna od 6:00 do 13:30 hod., odpolední směna od 13:30 do 20:30, pracovní doba PO-NE, střídání dlouhý a krátký týden ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: stravenky v hodnotě 116 Kč za směnu plně hrazené zaměstnavatelem, mimořádné odměny 2x v roce 7.000 Kč za pololetí KONTAKT: Stančík Vladimír, tel.: 777 713 739 volat od 7:00 do 15:30 hod., e-mail: stancik.v@makovec.cz , Ondráčková Helena, tel.: 601 215 661 27 000 Kč

