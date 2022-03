Jezdíme pro Ukrajinu: podívejte se na historické tramvaje v centru Brna

MICHAL DĚDEK



Konkrétněji zmiňuje třeba ženu a děti Ukrajinců, kteří pracují v Brně. „Příbuzní potom utekli za nimi. To je ta první vlna, kterou často zmiňovala média. Poskytujeme jim jakýsi dočasný azyl, než si najdou bydlení pro celou rodinu,“ popisuje.

Potvrzuje to i vyškovská místostarostka Karin Šulcová, která s ním spolupracuje. „V podstatě všichni uprchlíci z Ukrajiny, co nás oslovili, a přijeli do Vyškova, vyrazili za svými blízkými, které tady mají. Zatím to tak je asi z devadesáti procent. Těm všem zajišťujeme ubytování mimo jiné i v hotelích, které provozuje Michal Dědek. Zajišťujeme jim jejich základní životní potřeby a potom, co si odpočinou, je navštíví naše sociální pracovnice,“ komentuje Šulcová.

Zmínila nutnost vyřizování víz, pracovního pobytu nebo zdravotního pojištění. Možnosti pro přijetí dalších má přitom Dědek dle svých slov stále velké. „Nabídli jsme celou naši volnou kapacitu, pakliže tam nemáme zarezervovanou nějakou komerční záležitost. Celkem mám k dispozici přes padesát pokojů ve třech zařízeních. Zatím vše zvládáme bez problémů,“ zdůrazňuje Dědek.

Rozhodně ale ve Vyškově není jediný, kdo nabídl pomocnou ruku s ubytováním. „Skutečně pomáhají kolegové napříč celým naším oborem. Mluvil jsem o tom s provozovateli vyškovských hotelů Dukla nebo Allvet. K dispozici je tuším také ubytovna na Cukrovarské ulici, kterou obvykle využívají především dělníci,“ zmiňuje hoteliér.

Problémů spojených se začátkem turistické sezony se ale neobává. Věří, že se vývoj obrátí příznivějším směrem nejen kvůli němu samotnému, ale především kvůli lidem. „Upřímně doufám, že do té doby bude válka skutečně zažehnaná. Volné kapacity zatím stále máme. Hlavní turistická sezona pro nás připadá až na červenec a srpen, což je zatím stále daleko. Nevnímám to proto jako něco dramatického,“ zdůrazňuje Michal Dědek.

Podnikatel přitom v době krize nepomáhá poprvé. Už s nástupem pandemie covidu poutal pozornost, když ve spolupráci s dobrovolníky a zaměstnanci proměnil svůj zavřený hotel Atrium v centrum na výrobu roušek, kterých tam vyprodukovali v době první vlny nákazy až osm set denně.